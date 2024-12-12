https://ria.ru/20241212/oppozitsija-1988886413.html
В Сирии считают, что лидер вооруженной оппозиции не будет делиться властью
В Сирии считают, что лидер вооруженной оппозиции не будет делиться властью - РИА Новости, 12.12.2024
В Сирии считают, что лидер вооруженной оппозиции не будет делиться властью
Лидер вооруженной оппозиции в Сирии Ахмед аш-Шараа (более известный, как Абу Мухаммед аль-Джулани) вероятней всего не даст политической оппозиции взять весомую... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T18:23
2024-12-12T18:23
2024-12-12T18:23
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Лидер вооруженной оппозиции в Сирии Ахмед аш-Шараа (более известный, как Абу Мухаммед аль-Джулани) вероятней всего не даст политической оппозиции взять весомую роль в управлении страной, заявила РИА Новости лидер платформы "Астана" сирийской оппозиции Ранда Кассис. "На данный момент аль-Джулани пользуется ситуацией, назначая своих руководителей на основании развитой организации и опыта управления в (провинции - ред.) Идлиб … Но нет вероятности, что будет представлена реальная роль политической оппозиции будь это та, что базируется в Стамбуле или представленная другими платформами, как наша", - сказала Кассис. По словам оппозиционера, взаимодействие с аш-Шараа строится достаточно сложно, и это связано в первую очередь с его прошлым. "Необходимо еще убедиться на деле, что он стал светским человеком, особенно в связи с тем, что он контролирует теперь территории значительно превышающие масштабы Идлиба",- добавила она. Кассис отметила важным для политической оппозиции за рубежом оставаться открытыми для диалога, но с повышенной степенью осторожности. "Аль-Джулани может пойти на уступки, такие как отказ от требований к женщинам носить хиджаб, но уровень его прагматизма вызывает сомнения. Поэтому свержения Башара Асада дало надежду, но вызовы, которые стоят перед Сирией в будущем остаются масштабными",- пояснила Кассис. Глава оппозиционной платформы "Астана" призвала представителей всех оппозиционных сил провести всеобщее собрания для определения единого видения будущего Сирии, включая изменения в новой конституции. По ее мнению, подобное собрание должно стать первым шагом для всеобъемлющего политического перехода в стране. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ. Астанинская платформа была создана группой представителей сирийской внешней оппозиции на основании ряд встреч по Сирии, проведенных в Астане. Внешняя политическая сирийская оппозиция продолжает быть децентрализованной и поделенной на ряд так называемых платформ или объединений, наиболее известными из которых помимо платформы "Астана", являлись Стамбульская, Каирская и Московская платформы. Глава астанинской платформы Ранда Кассис в 2017 году инициировала начало разработки новой конституции для Сирии с привлечением сирийских ученых и политических деятелей, подобная инициатива тогда была поддержана МИД РФ.
https://ria.ru/20241210/siriya-1988269751.html
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в мире, россия, сирия, москва, ранда кассис, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Россия, Сирия, Москва, Ранда Кассис, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
В Сирии считают, что лидер вооруженной оппозиции не будет делиться властью
Оппозиция в Сирии усомнилась в готовности аль-Джулани делиться властью
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Лидер вооруженной оппозиции в Сирии Ахмед аш-Шараа (более известный, как Абу Мухаммед аль-Джулани) вероятней всего не даст политической оппозиции взять весомую роль в управлении страной, заявила РИА Новости лидер платформы "Астана" сирийской оппозиции Ранда Кассис.
"На данный момент аль-Джулани пользуется ситуацией, назначая своих руководителей на основании развитой организации и опыта управления в (провинции - ред.) Идлиб … Но нет вероятности, что будет представлена реальная роль политической оппозиции будь это та, что базируется в Стамбуле или представленная другими платформами, как наша", - сказала Кассис
.
По словам оппозиционера, взаимодействие с аш-Шараа строится достаточно сложно, и это связано в первую очередь с его прошлым. "Необходимо еще убедиться на деле, что он стал светским человеком, особенно в связи с тем, что он контролирует теперь территории значительно превышающие масштабы Идлиба",- добавила она.
Кассис отметила важным для политической оппозиции за рубежом оставаться открытыми для диалога, но с повышенной степенью осторожности.
"Аль-Джулани может пойти на уступки, такие как отказ от требований к женщинам носить хиджаб, но уровень его прагматизма вызывает сомнения. Поэтому свержения Башара Асада
дало надежду, но вызовы, которые стоят перед Сирией в будущем остаются масштабными",- пояснила Кассис.
Глава оппозиционной платформы "Астана" призвала представителей всех оппозиционных сил провести всеобщее собрания для определения единого видения будущего Сирии, включая изменения в новой конституции. По ее мнению, подобное собрание должно стать первым шагом для всеобъемлющего политического перехода в стране.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву
- РФ
предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
Астанинская платформа была создана группой представителей сирийской внешней оппозиции на основании ряд встреч по Сирии
, проведенных в Астане
. Внешняя политическая сирийская оппозиция продолжает быть децентрализованной и поделенной на ряд так называемых платформ или объединений, наиболее известными из которых помимо платформы "Астана", являлись Стамбульская, Каирская и Московская платформы. Глава астанинской платформы Ранда Кассис в 2017 году инициировала начало разработки новой конституции для Сирии с привлечением сирийских ученых и политических деятелей, подобная инициатива тогда была поддержана МИД РФ.