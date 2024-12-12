Появились подробности ограбления банка в Новосибирске
Грабитель банка в Новосибирске использовал оружие и связал троих сотрудников
Ограбление отделения банка в Новосибирске. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Ограбление отделения банка в Новосибирске. Кадр записи камеры видеонаблюдения
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НОВОСИБИРСК, 12 дек – РИА Новости. Грабитель отделения "Локо-банка" в Новосибирске использовал оружие, а также связал троих сотрудников, возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура Новосибирской области.
Неизвестный утром в четверг ограбил банк в Новосибирске, ущерб превысил 9 миллионов рублей, сообщал региональный главк МВД.
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"Неустановленное лицо, имея при себе предмет, используемый в качестве оружия, прошел в здание офиса совместно с сотрудниками банка. После чего связал троих сотрудников в одном из служебных помещений, а с четвертым прошел в кассовую зону, где осуществил хищение денежных средств размере 9,5 миллионов рублей", - говорится в релизе.
В прокуратуре отметили, что с похищенными деньгами мужчина скрылся из отделения "Локо-банка".
"По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой)… Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре Центрального района Новосибирска", - сообщили в ведомстве.
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