https://ria.ru/20241212/ograblenie-1988771420.html

Появились подробности ограбления банка в Новосибирске

Появились подробности ограбления банка в Новосибирске - РИА Новости, 12.12.2024

Появились подробности ограбления банка в Новосибирске

Грабитель отделения "Локо-банка" в Новосибирске использовал оружие, а также связал троих сотрудников, возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T11:46

2024-12-12T11:46

2024-12-12T11:46

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НОВОСИБИРСК, 12 дек – РИА Новости. Грабитель отделения "Локо-банка" в Новосибирске использовал оружие, а также связал троих сотрудников, возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура Новосибирской области. Неизвестный утром в четверг ограбил банк в Новосибирске, ущерб превысил 9 миллионов рублей, сообщал региональный главк МВД. "Неустановленное лицо, имея при себе предмет, используемый в качестве оружия, прошел в здание офиса совместно с сотрудниками банка. После чего связал троих сотрудников в одном из служебных помещений, а с четвертым прошел в кассовую зону, где осуществил хищение денежных средств размере 9,5 миллионов рублей", - говорится в релизе. В прокуратуре отметили, что с похищенными деньгами мужчина скрылся из отделения "Локо-банка". "По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой)… Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре Центрального района Новосибирска", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20241005/ekaterinburg-1976479330.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новосибирск, новосибирская область, россия