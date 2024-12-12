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Появились подробности ограбления банка в Новосибирске - РИА Новости, 12.12.2024
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11:46 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/ograblenie-1988771420.html
Появились подробности ограбления банка в Новосибирске
Появились подробности ограбления банка в Новосибирске - РИА Новости, 12.12.2024
Появились подробности ограбления банка в Новосибирске
Грабитель отделения "Локо-банка" в Новосибирске использовал оружие, а также связал троих сотрудников, возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T11:46
2024-12-12T11:46
происшествия
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новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 12 дек – РИА Новости. Грабитель отделения "Локо-банка" в Новосибирске использовал оружие, а также связал троих сотрудников, возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура Новосибирской области. Неизвестный утром в четверг ограбил банк в Новосибирске, ущерб превысил 9 миллионов рублей, сообщал региональный главк МВД. "Неустановленное лицо, имея при себе предмет, используемый в качестве оружия, прошел в здание офиса совместно с сотрудниками банка. После чего связал троих сотрудников в одном из служебных помещений, а с четвертым прошел в кассовую зону, где осуществил хищение денежных средств размере 9,5 миллионов рублей", - говорится в релизе. В прокуратуре отметили, что с похищенными деньгами мужчина скрылся из отделения "Локо-банка". "По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой)… Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре Центрального района Новосибирска", - сообщили в ведомстве.
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происшествия, новосибирск, новосибирская область, россия
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область, Россия
Появились подробности ограбления банка в Новосибирске

Грабитель банка в Новосибирске использовал оружие и связал троих сотрудников

Ограбление отделения банка в Новосибирске. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Ограбление отделения банка в Новосибирске. Кадр записи камеры видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Ограбление отделения банка в Новосибирске. Кадр записи камеры видеонаблюдения
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НОВОСИБИРСК, 12 дек – РИА Новости. Грабитель отделения "Локо-банка" в Новосибирске использовал оружие, а также связал троих сотрудников, возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура Новосибирской области.
Неизвестный утром в четверг ограбил банк в Новосибирске, ущерб превысил 9 миллионов рублей, сообщал региональный главк МВД.
«
"Неустановленное лицо, имея при себе предмет, используемый в качестве оружия, прошел в здание офиса совместно с сотрудниками банка. После чего связал троих сотрудников в одном из служебных помещений, а с четвертым прошел в кассовую зону, где осуществил хищение денежных средств размере 9,5 миллионов рублей", - говорится в релизе.
В прокуратуре отметили, что с похищенными деньгами мужчина скрылся из отделения "Локо-банка".
"По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой)… Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре Центрального района Новосибирска", - сообщили в ведомстве.
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