https://ria.ru/20241212/ogorodova-1988823262.html

Замгубернатора Томской области предложила упростить налогообложение в ОЭЗ

Замгубернатора Томской области предложила упростить налогообложение в ОЭЗ - РИА Новости, 12.12.2024

Замгубернатора Томской области предложила упростить налогообложение в ОЭЗ

Заместитель губернатора Томской области по научно-технологическому развитию Людмила Огородова выступила с докладом на круглом столе комитета Совета Федерации по РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T14:28

2024-12-12T14:28

2024-12-12T14:28

томская область

томская область

людмила огородова

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Заместитель губернатора Томской области по научно-технологическому развитию Людмила Огородова выступила с докладом на круглом столе комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре "Об актуальных вопросах совершенствования законодательства в сфере научной и научно-технической деятельности", сообщает пресс-служба регионального правительства. Замгубернатора выступила с инициативой упрощения налоговых режимов для томской особой экономической зоны технико-внедренческого типа. "Томская особая экономическая зона технико-внедренческого типа является одной из перспективных площадок для размещения наукоемких производств и по своим задачам имеет сходство с инновационным научно-техническим центром. При этом льготы для резидентов ОЭЗ давно закончились, а в инновационных центрах они есть", — отметила Огородова, ее слова приводит пресс-служба. Замгубернатора подчеркнула, что томская ОЭЗ работает с Большим университетом Томска и является инфраструктурной площадкой для развития проектов в сфере технологического суверенитета. В современных условиях это готовый инструмент, который способен ускорить замещение сложных технологий, ответить на санкционные вызовы. "На федеральном уровне требуется систематизация всех программ поддержки, упорядочивание институтов развития. Бизнесу должны быть максимально понятны предлагаемые государством программы для успешного решения задачи по достижению научно-технологического суверенитета российской экономики", — резюмировала замгубернатора.

https://ria.ru/20241207/programma-1987867850.html

томская область

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томская область, людмила огородова