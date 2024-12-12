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Число обращений на прямую линию Путина превысило полмиллиона - РИА Новости, 12.12.2024
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09:27 12.12.2024 (обновлено: 11:01 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/obrascheniya-1988742421.html
Число обращений на прямую линию Путина превысило полмиллиона
Число обращений на прямую линию Путина превысило полмиллиона - РИА Новости, 12.12.2024
Число обращений на прямую линию Путина превысило полмиллиона
Число обращений граждан на прямую линию с Владимиром Путиным превысило полмиллиона, сообщил телеканал "Россия 1". РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T09:27
2024-12-12T11:01
владимир путин
россия
общество
прямая линия с владимиром путиным
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Число обращений граждан на прямую линию с Владимиром Путиным превысило полмиллиона, сообщил телеканал "Россия 1"."Интерес к программе колоссальный, россияне очень активно задают вопросы главе государства. И вот статистика на утро: число обращений, присланных на программу "Итоги года с Владимиром Путиным", — более 500 тысяч", — говорится в репортаже.Чаще всего россияне задают вопрос по телефону — 248 тысяч звонков и через СМС — 111 тысяч сообщений.Как заявил накануне сам Владимир Путин, осматривая выставку разработок в сфере искусственного интеллекта, благодаря новым технологиям он уже знает, к каким вопросам нужно готовиться. По словам президента, больше всего россиян интересует качество и доступность жилья, транспортная инфраструктура, медицина, госструктуры и организации, пособия.В этом году прямая линия президента, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Оставить свои вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через СМС, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение.
https://ria.ru/20241210/putin-1988342181.html
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Новости
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96
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, общество, прямая линия с владимиром путиным
Владимир Путин, Россия, Общество, Прямая линия с Владимиром Путиным
Число обращений на прямую линию Путина превысило полмиллиона

Россия 1: число обращений на прямую линию Путина превысило полмиллиона

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРабота кол-центра прямой линии с президентом России Владимиром Путиным
Работа кол-центра прямой линии с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Работа кол-центра прямой линии с президентом России Владимиром Путиным
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Число обращений граждан на прямую линию с Владимиром Путиным превысило полмиллиона, сообщил телеканал "Россия 1".
"Интерес к программе колоссальный, россияне очень активно задают вопросы главе государства. И вот статистика на утро: число обращений, присланных на программу "Итоги года с Владимиром Путиным", — более 500 тысяч", — говорится в репортаже.
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Как заявил накануне сам Владимир Путин, осматривая выставку разработок в сфере искусственного интеллекта, благодаря новым технологиям он уже знает, к каким вопросам нужно готовиться. По словам президента, больше всего россиян интересует качество и доступность жилья, транспортная инфраструктура, медицина, госструктуры и организации, пособия.
В этом году прямая линия президента, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Оставить свои вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через СМС, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение.
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