https://ria.ru/20241212/obrascheniya-1988742421.html

Число обращений на прямую линию Путина превысило полмиллиона

Число обращений на прямую линию Путина превысило полмиллиона - РИА Новости, 12.12.2024

Число обращений на прямую линию Путина превысило полмиллиона

Число обращений граждан на прямую линию с Владимиром Путиным превысило полмиллиона, сообщил телеканал "Россия 1". РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T09:27

2024-12-12T09:27

2024-12-12T11:01

владимир путин

россия

общество

прямая линия с владимиром путиным

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Число обращений граждан на прямую линию с Владимиром Путиным превысило полмиллиона, сообщил телеканал "Россия 1"."Интерес к программе колоссальный, россияне очень активно задают вопросы главе государства. И вот статистика на утро: число обращений, присланных на программу "Итоги года с Владимиром Путиным", — более 500 тысяч", — говорится в репортаже.Чаще всего россияне задают вопрос по телефону — 248 тысяч звонков и через СМС — 111 тысяч сообщений.Как заявил накануне сам Владимир Путин, осматривая выставку разработок в сфере искусственного интеллекта, благодаря новым технологиям он уже знает, к каким вопросам нужно готовиться. По словам президента, больше всего россиян интересует качество и доступность жилья, транспортная инфраструктура, медицина, госструктуры и организации, пособия.В этом году прямая линия президента, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Оставить свои вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через СМС, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение.

https://ria.ru/20241210/putin-1988342181.html

https://ria.ru/20241211/putin-1988661274.html

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владимир путин, россия, общество, прямая линия с владимиром путиным