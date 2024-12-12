https://ria.ru/20241212/obrascheniya-1988742421.html
Число обращений на прямую линию Путина превысило полмиллиона
Число обращений на прямую линию Путина превысило полмиллиона - РИА Новости, 12.12.2024
Число обращений на прямую линию Путина превысило полмиллиона
Число обращений граждан на прямую линию с Владимиром Путиным превысило полмиллиона, сообщил телеканал "Россия 1". РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T09:27
2024-12-12T09:27
2024-12-12T11:01
владимир путин
россия
общество
прямая линия с владимиром путиным
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988586191_0:180:3077:1911_1920x0_80_0_0_0e95c5ba43246fea879c3a9b04014546.jpg
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Число обращений граждан на прямую линию с Владимиром Путиным превысило полмиллиона, сообщил телеканал "Россия 1"."Интерес к программе колоссальный, россияне очень активно задают вопросы главе государства. И вот статистика на утро: число обращений, присланных на программу "Итоги года с Владимиром Путиным", — более 500 тысяч", — говорится в репортаже.Чаще всего россияне задают вопрос по телефону — 248 тысяч звонков и через СМС — 111 тысяч сообщений.Как заявил накануне сам Владимир Путин, осматривая выставку разработок в сфере искусственного интеллекта, благодаря новым технологиям он уже знает, к каким вопросам нужно готовиться. По словам президента, больше всего россиян интересует качество и доступность жилья, транспортная инфраструктура, медицина, госструктуры и организации, пособия.В этом году прямая линия президента, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Оставить свои вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через СМС, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение.
https://ria.ru/20241210/putin-1988342181.html
https://ria.ru/20241211/putin-1988661274.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988586191_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_e6bc5ad506652eb6d61a8b0535128bfc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество, прямая линия с владимиром путиным
Владимир Путин, Россия, Общество, Прямая линия с Владимиром Путиным
Число обращений на прямую линию Путина превысило полмиллиона
Россия 1: число обращений на прямую линию Путина превысило полмиллиона
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости.
Число обращений граждан на прямую линию с Владимиром Путиным превысило полмиллиона, сообщил телеканал "Россия 1"
.
"Интерес к программе колоссальный, россияне очень активно задают вопросы главе государства. И вот статистика на утро: число обращений, присланных на программу "Итоги года с Владимиром Путиным
", — более 500 тысяч", — говорится в репортаже.
Чаще всего россияне задают вопрос по телефону — 248 тысяч звонков и через СМС — 111 тысяч сообщений.
Как заявил накануне сам Владимир Путин, осматривая выставку разработок в сфере искусственного интеллекта, благодаря новым технологиям он уже знает, к каким вопросам нужно готовиться. По словам президента, больше всего россиян интересует качество и доступность жилья, транспортная инфраструктура, медицина, госструктуры и организации, пособия.
В этом году прямая линия президента, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Оставить свои вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через СМС, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение.