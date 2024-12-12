https://ria.ru/20241212/novosibirsk-1988916660.html

В Новосибирске загорелся склад

В Новосибирске загорелся склад - РИА Новости, 12.12.2024

В Новосибирске загорелся склад

Склад горит в Новосибирске на площади 3 тысячи "квадратов", сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T20:59

2024-12-12T20:59

2024-12-12T20:59

происшествия

новосибирск

россия

кировский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Склад горит в Новосибирске на площади 3 тысячи "квадратов", сообщили в пресс-службе МЧС России. "В Новосибирске ликвидируют пожар на складе. Горит здание по адресу: Кировский район, улица Тюменская, дом 4 корпус 3. Предварительная площадь пожара - 3 тысячи квадратных метров внутри и на кровле", - говорится в сообщении. Отмечается, что сильный ветер способствует быстрому распространению огня. Кроме того, в работе задействованы 69 пожарных МЧС России и 20 единиц техники, в том числе автолестницы. Ведомство добавило, что группировка увеличивается, а к месту пожара следует пожарный поезд.

https://ria.ru/20241212/pozhar-1988817255.html

новосибирск

россия

кировский район

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происшествия, новосибирск, россия, кировский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)