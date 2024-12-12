Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске загорелся склад - РИА Новости, 12.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:59 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/novosibirsk-1988916660.html
В Новосибирске загорелся склад
В Новосибирске загорелся склад - РИА Новости, 12.12.2024
В Новосибирске загорелся склад
Склад горит в Новосибирске на площади 3 тысячи "квадратов", сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T20:59
2024-12-12T20:59
происшествия
новосибирск
россия
кировский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564776647_41:239:3077:1947_1920x0_80_0_0_861980c6b366d14307db5d177ce6f5ee.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Склад горит в Новосибирске на площади 3 тысячи "квадратов", сообщили в пресс-службе МЧС России. "В Новосибирске ликвидируют пожар на складе. Горит здание по адресу: Кировский район, улица Тюменская, дом 4 корпус 3. Предварительная площадь пожара - 3 тысячи квадратных метров внутри и на кровле", - говорится в сообщении. Отмечается, что сильный ветер способствует быстрому распространению огня. Кроме того, в работе задействованы 69 пожарных МЧС России и 20 единиц техники, в том числе автолестницы. Ведомство добавило, что группировка увеличивается, а к месту пожара следует пожарный поезд.
https://ria.ru/20241212/pozhar-1988817255.html
новосибирск
россия
кировский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564776647_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_02fffdbe54c6a1ad114bfea53b1be701.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирск, россия, кировский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новосибирск, Россия, Кировский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Новосибирске загорелся склад

МЧС: в Новосибирске горит склад на площади 3 тысячи квадратных метров

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Склад горит в Новосибирске на площади 3 тысячи "квадратов", сообщили в пресс-службе МЧС России.
Новосибирске ликвидируют пожар на складе. Горит здание по адресу: Кировский район, улица Тюменская, дом 4 корпус 3. Предварительная площадь пожара - 3 тысячи квадратных метров внутри и на кровле", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сильный ветер способствует быстрому распространению огня. Кроме того, в работе задействованы 69 пожарных МЧС России и 20 единиц техники, в том числе автолестницы.
Ведомство добавило, что группировка увеличивается, а к месту пожара следует пожарный поезд.
Пожар на складе в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Площадь пожара на складе в Барнауле выросла в два раза
Вчера, 14:09
 
ПроисшествияНовосибирскРоссияКировский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала