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В Новосибирске загорелся склад
В Новосибирске загорелся склад - РИА Новости, 12.12.2024
В Новосибирске загорелся склад
Склад горит в Новосибирске на площади 3 тысячи "квадратов", сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T20:59
2024-12-12T20:59
2024-12-12T20:59
происшествия
новосибирск
россия
кировский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Склад горит в Новосибирске на площади 3 тысячи "квадратов", сообщили в пресс-службе МЧС России. "В Новосибирске ликвидируют пожар на складе. Горит здание по адресу: Кировский район, улица Тюменская, дом 4 корпус 3. Предварительная площадь пожара - 3 тысячи квадратных метров внутри и на кровле", - говорится в сообщении. Отмечается, что сильный ветер способствует быстрому распространению огня. Кроме того, в работе задействованы 69 пожарных МЧС России и 20 единиц техники, в том числе автолестницы. Ведомство добавило, что группировка увеличивается, а к месту пожара следует пожарный поезд.
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происшествия, новосибирск, россия, кировский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новосибирск, Россия, Кировский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Новосибирске загорелся склад
МЧС: в Новосибирске горит склад на площади 3 тысячи квадратных метров