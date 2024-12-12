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Нетаньяху выступил с обращением к иранцам

Нетаньяху выступил с обращением к иранцам - РИА Новости, 12.12.2024

Нетаньяху выступил с обращением к иранцам

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обратился с обращением к гражданам Ирана, заявив, что его страна хочет мира с ними. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T22:25

2024-12-12T22:25

2024-12-12T22:25

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обратился с обращением к гражданам Ирана, заявив, что его страна хочет мира с ними. Трехминутный видеоролик с субтитрами на фарси опубликован в соцсетях израильского премьера. "Я хочу внести ясность. Израиль хочет мира. Мы хотим мира со всеми, кто действительно хочет мира с нами. И я не сомневаюсь, что вы, народ Ирана, знаете об этом. Я знаю, что так же, как мы хотим мира с вами, вы хотите мира с нами", - говорится в заявлении. В то же время израильский премьер обвинил власти Исламской Республики в стремлении завоевать другие страны и навязать фундаменталистскую тиранию Ближнему Востоку. "Однажды все изменится. Однажды Иран станет свободным", - добавил Нетаньяху. В этом году Иран впервые в истории дважды атаковал ракетами Израиль: первый раз 14 апреля в ответ на удар Израиля по иранскому генконсульству в Дамаске. Спустя несколько дней, в ночь на 19 апреля, по данным американских СМИ, Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны ПВО сработало на подлет беспилотников. Официально в Израиле тогда не взяли на себя ответственность за удары. Во второй раз Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу 1 октября, назвав его актом самообороны. Иран назвал свою атаку ответом на смерть генсека движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, которое Тегеран активно поддерживает, и главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, в смерти которого во время визита в Тегеран иранская сторона также обвинила Израиль. Израиль, в свою очередь, впервые нанес удар по исламской республике и официально взял за это ответственность.

https://ria.ru/20241212/siriya-1988768938.html

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в мире, израиль, иран, тегеран (город), хасан насрулла, исмаил хания, хезболла, хамас