Россия в ноябре снизила экспорт нефти на 120 тысяч баррелей в сутки
Россия в ноябре снизила экспорт нефти и нефтепродуктов на 1,1 миллиарда долларов
Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в ноябре снизила экспорт нефти и нефтепродуктов на 120 тысяч баррелей в сутки к октябрю, до 7,33 миллиона баррелей в сутки, а ее доход снизился на 1,1 миллиарда долларов, до 14,6 миллиарда, следует из ежемесячного доклада агентства.
"Общий объем нефтяного экспорта из России в ноябре снизился на 120 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем, до 7,33 миллиона баррелей в сутки, при этом экспорт нефти упал на 100 тысяч баррелей в сутки, а нефтепродуктов - на 20 тысяч баррелей в сутки", - утверждается в докладе.
"Общая экспортная выручка (России - ред.) снизилась на 1,1 миллиарда долларов за месяц (на нефть пришлось 800 миллионов долларов, нефтепродукты - 300 миллионов долларов) из-за снижения цен и объемов экспорта", - говорится также в докладе. В таблицах уточняется, что экспортная выручка за ноябрь составила 14,6 миллиарда долларов против 15,7 миллиарда в октябре. В годовом выражении доходы сократились на 1,6 миллиарда долларов.
Как пояснили в МЭА, цены на нефть за ноябрь потеряли около 1,2 доллара за баррель, на нефтепродукты также снизились: на бензин - на 0,8 доллара за баррель, нафту - 3 доллара, мазут - 5,45 доллара. Цены на остальные нефтепродукты остались относительно неизменными.
Страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ в марте 2022 года исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.