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Ученые разработали композиционное водоотталкивающее покрытие - РИА Новости, 12.12.2024
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Наука
 
07:00 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/nauka-1988638907.html
Ученые разработали композиционное водоотталкивающее покрытие
Ученые разработали композиционное водоотталкивающее покрытие - РИА Новости, 12.12.2024
Ученые разработали композиционное водоотталкивающее покрытие
Новое покрытие для защиты от воды, наносимое в одну стадию, разработали специалисты ВолгГТУ в составе международного исследовательского коллектива. Новый состав РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T07:00
2024-12-12T07:00
наука
наука
университетская наука
технологии
виктор климов
волгоградский государственный технический университет (волггту)
российская академия наук
российский научный фонд
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Новое покрытие для защиты от воды, наносимое в одну стадию, разработали специалисты ВолгГТУ в составе международного исследовательского коллектива. Новый состав отличается от аналогов меньшей себестоимостью, экологичностью производства и возможностью аэрозольного напыления. Результаты представлены в Polymers.Водоотталкивающие (гидрофобные) покрытия используются в промышленности и быту для защиты от коррозии, обледенения, разделения смесей воды и масел, защиты от микроорганизмов. Среди них выделяются супергидрофобные покрытия, которые из-за особенностей химического состава и многоуровневой шероховатости не дают каплям воды растекаться и удерживаться на поверхности, рассказали специалисты Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ).Широкому использованию наиболее эффективных влагоотталкивающих покрытий препятствуют их дороговизна, короткий срок службы, сложные технологии производства и нанесения составов на поверхность, добавили исследователи.Ученые ВолгГТУ с коллегами из Института физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина РАН и совместного Российско-Вьетнамского Тропического научно-исследовательского и технологического центра разработали супергидрофобное полимерное покрытие на водной основе, которое наносится на поверхность аэрозольным способом в один этап."Мы использовали сополимеры на основе полиметакрилатов, которые обеспечивают прочное сцепление с подложкой и более экологичны с точки зрения "зеленой химии". Результаты исследований демонстрируют перспективу использования синтезированных метакриловых сополимеров в разработке составов для одностадийного аэрозольного нанесения и последующего формирования супергидрофобных покрытий без стадии нанесения клеевого слоя или предварительного текстурирования", — рассказал один из авторов исследования, доцент кафедры "Технология высокомолекулярных и волокнистых материалов" ВолгГТУ Виктор Климов.Также в состав композиционного покрытия входит наполнитель — диоксид кремния, необходимый для создания многоуровневой шероховатости и достижения супергидрофобных свойств. Покрытия с оптимальным соотношением массовых долей пленкообразователя к наполнителю характеризуются углами смачивания до 159° и углами скатывания около 6°, при этом сохраняют устойчивые водоотталкивающие свойства в течение 24 часов в условиях насыщенного пара, что сопоставимо с коммерческими аналогами на основе фторированных полимеров, добавил специалист.Работа поддержана Российским научным фондом.
https://ria.ru/20241203/nauka-1986872137.html
https://ria.ru/20221128/volggtu-1834631205.html
https://ria.ru/20241211/nauka-1988412854.html
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наука, университетская наука, технологии, виктор климов, волгоградский государственный технический университет (волггту), российская академия наук, российский научный фонд, волгоград, вода, экология
Наука, Наука, Университетская наука, Технологии, Виктор Климов, Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ), Российская академия наук, Российский научный фонд, Волгоград, Вода, Экология

Ученые разработали композиционное водоотталкивающее покрытие

© iStock.com / cometaryКапли воды
Капли воды - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© iStock.com / cometary
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Новое покрытие для защиты от воды, наносимое в одну стадию, разработали специалисты ВолгГТУ в составе международного исследовательского коллектива. Новый состав отличается от аналогов меньшей себестоимостью, экологичностью производства и возможностью аэрозольного напыления. Результаты представлены в Polymers.
Водоотталкивающие (гидрофобные) покрытия используются в промышленности и быту для защиты от коррозии, обледенения, разделения смесей воды и масел, защиты от микроорганизмов. Среди них выделяются супергидрофобные покрытия, которые из-за особенностей химического состава и многоуровневой шероховатости не дают каплям воды растекаться и удерживаться на поверхности, рассказали специалисты Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ).
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Широкому использованию наиболее эффективных влагоотталкивающих покрытий препятствуют их дороговизна, короткий срок службы, сложные технологии производства и нанесения составов на поверхность, добавили исследователи.
Ученые ВолгГТУ с коллегами из Института физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина РАН и совместного Российско-Вьетнамского Тропического научно-исследовательского и технологического центра разработали супергидрофобное полимерное покрытие на водной основе, которое наносится на поверхность аэрозольным способом в один этап.
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"Мы использовали сополимеры на основе полиметакрилатов, которые обеспечивают прочное сцепление с подложкой и более экологичны с точки зрения "зеленой химии". Результаты исследований демонстрируют перспективу использования синтезированных метакриловых сополимеров в разработке составов для одностадийного аэрозольного нанесения и последующего формирования супергидрофобных покрытий без стадии нанесения клеевого слоя или предварительного текстурирования", — рассказал один из авторов исследования, доцент кафедры "Технология высокомолекулярных и волокнистых материалов" ВолгГТУ Виктор Климов.
Также в состав композиционного покрытия входит наполнитель — диоксид кремния, необходимый для создания многоуровневой шероховатости и достижения супергидрофобных свойств. Покрытия с оптимальным соотношением массовых долей пленкообразователя к наполнителю характеризуются углами смачивания до 159° и углами скатывания около 6°, при этом сохраняют устойчивые водоотталкивающие свойства в течение 24 часов в условиях насыщенного пара, что сопоставимо с коммерческими аналогами на основе фторированных полимеров, добавил специалист.
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Работа поддержана Российским научным фондом.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаТехнологииВиктор КлимовВолгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ)Российская академия наукРоссийский научный фондВолгоградВодаЭкология
 
 
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