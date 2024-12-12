https://ria.ru/20241212/nauka-1988638907.html

Ученые разработали композиционное водоотталкивающее покрытие

Ученые разработали композиционное водоотталкивающее покрытие - РИА Новости, 12.12.2024

Ученые разработали композиционное водоотталкивающее покрытие

Новое покрытие для защиты от воды, наносимое в одну стадию, разработали специалисты ВолгГТУ в составе международного исследовательского коллектива. Новый состав РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T07:00

2024-12-12T07:00

2024-12-12T07:00

наука

наука

университетская наука

технологии

виктор климов

волгоградский государственный технический университет (волггту)

российская академия наук

российский научный фонд

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Новое покрытие для защиты от воды, наносимое в одну стадию, разработали специалисты ВолгГТУ в составе международного исследовательского коллектива. Новый состав отличается от аналогов меньшей себестоимостью, экологичностью производства и возможностью аэрозольного напыления. Результаты представлены в Polymers.Водоотталкивающие (гидрофобные) покрытия используются в промышленности и быту для защиты от коррозии, обледенения, разделения смесей воды и масел, защиты от микроорганизмов. Среди них выделяются супергидрофобные покрытия, которые из-за особенностей химического состава и многоуровневой шероховатости не дают каплям воды растекаться и удерживаться на поверхности, рассказали специалисты Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ).Широкому использованию наиболее эффективных влагоотталкивающих покрытий препятствуют их дороговизна, короткий срок службы, сложные технологии производства и нанесения составов на поверхность, добавили исследователи.Ученые ВолгГТУ с коллегами из Института физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина РАН и совместного Российско-Вьетнамского Тропического научно-исследовательского и технологического центра разработали супергидрофобное полимерное покрытие на водной основе, которое наносится на поверхность аэрозольным способом в один этап."Мы использовали сополимеры на основе полиметакрилатов, которые обеспечивают прочное сцепление с подложкой и более экологичны с точки зрения "зеленой химии". Результаты исследований демонстрируют перспективу использования синтезированных метакриловых сополимеров в разработке составов для одностадийного аэрозольного нанесения и последующего формирования супергидрофобных покрытий без стадии нанесения клеевого слоя или предварительного текстурирования", — рассказал один из авторов исследования, доцент кафедры "Технология высокомолекулярных и волокнистых материалов" ВолгГТУ Виктор Климов.Также в состав композиционного покрытия входит наполнитель — диоксид кремния, необходимый для создания многоуровневой шероховатости и достижения супергидрофобных свойств. Покрытия с оптимальным соотношением массовых долей пленкообразователя к наполнителю характеризуются углами смачивания до 159° и углами скатывания около 6°, при этом сохраняют устойчивые водоотталкивающие свойства в течение 24 часов в условиях насыщенного пара, что сопоставимо с коммерческими аналогами на основе фторированных полимеров, добавил специалист.Работа поддержана Российским научным фондом.

https://ria.ru/20241203/nauka-1986872137.html

https://ria.ru/20221128/volggtu-1834631205.html

https://ria.ru/20241211/nauka-1988412854.html

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наука, университетская наука, технологии, виктор климов, волгоградский государственный технический университет (волггту), российская академия наук, российский научный фонд, волгоград, вода, экология