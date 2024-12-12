https://ria.ru/20241212/nauka-1988635619.html

Стройматериал из воды. Ученые получили из отходов дорогостоящий ангидрит

Стройматериал из воды. Ученые получили из отходов дорогостоящий ангидрит - РИА Новости, 12.12.2024

Стройматериал из воды. Ученые получили из отходов дорогостоящий ангидрит

Экологичную и экономичную технологию переработки отходов, образующихся при очистке воды, в дорогостоящий строительный материал ангидрит разработали ученые из... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T08:30

2024-12-12T08:30

2024-12-12T08:30

наука

наука

университетская наука

технологии

китай

белоруссия

алевтина черникова

мисис

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988624607_0:155:3000:1843_1920x0_80_0_0_3741886773bda77d2e87c89725181a2d.jpg

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Экологичную и экономичную технологию переработки отходов, образующихся при очистке воды, в дорогостоящий строительный материал ангидрит разработали ученые из российского Университета МИСИС в составе международного научного коллектива. Разработка снижает температуру технологического процесса в десятки раз — до 40 °C, что дает большую экономию энергии. Результаты опубликованы в научном журнале Engineering Reports.Ученые Университета МИСИС вместе с коллегами из Китая и Белоруссии разработали технологию, позволяющую перерабатывать отходы извести в синтетический сульфат кальция (ангидрит) с чистотой до 99,8 процентов при температуре 40 °C.Полученный материал идентичен ангидриту, производимому традиционными высокотемпературными методами. На его основе можно получить цемент прочностью более 28 МПа, сообщил директор НИЦ "Конструкционные керамические наноматериалы" НИТУ МИСИС Дмитрий Московских."Мы нашли способ перерабатывать отходы, которые обычно просто выбрасываются и загрязняют окружающую среду, в прочный строительный материал. Представьте, что из остатков извести, которые остаются после очистки воды, мы делаем материал, который может быть использован для строительства домов, дорог или других объектов. И все это при низкой температуре до 40 °C и меньших затратах, чем у традиционных методов, где используют температуры до 900 °C", — рассказал он.Ангидрит — это сульфат кальция CaSO₄, химически схожий с гипсом, но с лучшими свойствами: более прочный, устойчивый к влаге и быстро затвердевающий. Однако его активация и производство обычно требует значительных затрат по сравнению с дешевым и простым в использовании природным гипсом. Тем не менее, синтетический ангидрит имеет большие перспективы при строительстве мостов, каналов, дамб и аэродромов, где его улучшенные свойства играют важную роль, отметил ученый."Главная практическая значимость новой технологии — в использовании никому не нужных отходов производства, которых ежегодно образуется до тысячи тонн на одном предприятии. Их переработка позволит не только сократить потребность в местах для хранения, но и значительно снизить негативное воздействие на окружающую среду. Кроме этого, не во всех странах есть природный гипс. А наша технология может быть внедрена везде, где известь и коагулянты используются для очистки воды. Это особенно актуально для развивающихся стран, где доступ к строительным материалам ограничен", — сообщил Дмитрий Московских.В ближайшее время исследователи займутся оптимизацией технологического процесса, чтобы повысить его производительность и снизить затраты, а также адаптировать методику для работы с различными типами отходов. Это позволит сделать технологию более универсальной для разных предприятий и стран. Также будут проведены исследования экологических аспектов производства ангидрита.Решение всех этих задач позволит сделать процесс переработки отходов доступным, эффективным и востребованным на глобальном уровне."Университет МИСИС по госпрограмме "Приоритет-2030" реализует проект „Технологии устойчивого развития”, в рамках которого наши ученые создают инновационные решения, способствующие снижению техногенной нагрузки и формированию комфортной среды. Новый метод, разработанный международным коллективом исследователей под руководством молодого талантливого ученого Дмитрия Московских, позволит значительно сократить объемы промышленных отходов", — резюмировала ректор Университета МИСИС Алевтина Черникова.

https://ria.ru/20241022/nauka-1979157147.html

https://ria.ru/20241209/nauka-1987677704.html

https://ria.ru/20241114/nauka-1983483498.html

китай

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наука, университетская наука, технологии, китай, белоруссия, алевтина черникова, мисис, россия, экология, экология в россии, отходы