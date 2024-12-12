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Стройматериал из воды. Ученые получили из отходов дорогостоящий ангидрит - РИА Новости, 12.12.2024
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Наука
 
08:30 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/nauka-1988635619.html
Стройматериал из воды. Ученые получили из отходов дорогостоящий ангидрит
Стройматериал из воды. Ученые получили из отходов дорогостоящий ангидрит - РИА Новости, 12.12.2024
Стройматериал из воды. Ученые получили из отходов дорогостоящий ангидрит
Экологичную и экономичную технологию переработки отходов, образующихся при очистке воды, в дорогостоящий строительный материал ангидрит разработали ученые из... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T08:30
2024-12-12T08:30
наука
наука
университетская наука
технологии
китай
белоруссия
алевтина черникова
мисис
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Экологичную и экономичную технологию переработки отходов, образующихся при очистке воды, в дорогостоящий строительный материал ангидрит разработали ученые из российского Университета МИСИС в составе международного научного коллектива. Разработка снижает температуру технологического процесса в десятки раз — до 40 °C, что дает большую экономию энергии. Результаты опубликованы в научном журнале Engineering Reports.Ученые Университета МИСИС вместе с коллегами из Китая и Белоруссии разработали технологию, позволяющую перерабатывать отходы извести в синтетический сульфат кальция (ангидрит) с чистотой до 99,8 процентов при температуре 40 °C.Полученный материал идентичен ангидриту, производимому традиционными высокотемпературными методами. На его основе можно получить цемент прочностью более 28 МПа, сообщил директор НИЦ "Конструкционные керамические наноматериалы" НИТУ МИСИС Дмитрий Московских.&quot;Мы нашли способ перерабатывать отходы, которые обычно просто выбрасываются и загрязняют окружающую среду, в прочный строительный материал. Представьте, что из остатков извести, которые остаются после очистки воды, мы делаем материал, который может быть использован для строительства домов, дорог или других объектов. И все это при низкой температуре до 40 °C и меньших затратах, чем у традиционных методов, где используют температуры до 900 °C&quot;, — рассказал он.Ангидрит — это сульфат кальция CaSO₄, химически схожий с гипсом, но с лучшими свойствами: более прочный, устойчивый к влаге и быстро затвердевающий. Однако его активация и производство обычно требует значительных затрат по сравнению с дешевым и простым в использовании природным гипсом. Тем не менее, синтетический ангидрит имеет большие перспективы при строительстве мостов, каналов, дамб и аэродромов, где его улучшенные свойства играют важную роль, отметил ученый."Главная практическая значимость новой технологии — в использовании никому не нужных отходов производства, которых ежегодно образуется до тысячи тонн на одном предприятии. Их переработка позволит не только сократить потребность в местах для хранения, но и значительно снизить негативное воздействие на окружающую среду. Кроме этого, не во всех странах есть природный гипс. А наша технология может быть внедрена везде, где известь и коагулянты используются для очистки воды. Это особенно актуально для развивающихся стран, где доступ к строительным материалам ограничен", — сообщил Дмитрий Московских.В ближайшее время исследователи займутся оптимизацией технологического процесса, чтобы повысить его производительность и снизить затраты, а также адаптировать методику для работы с различными типами отходов. Это позволит сделать технологию более универсальной для разных предприятий и стран. Также будут проведены исследования экологических аспектов производства ангидрита.Решение всех этих задач позволит сделать процесс переработки отходов доступным, эффективным и востребованным на глобальном уровне."Университет МИСИС по госпрограмме "Приоритет-2030" реализует проект „Технологии устойчивого развития”, в рамках которого наши ученые создают инновационные решения, способствующие снижению техногенной нагрузки и формированию комфортной среды. Новый метод, разработанный международным коллективом исследователей под руководством молодого талантливого ученого Дмитрия Московских, позволит значительно сократить объемы промышленных отходов", — резюмировала ректор Университета МИСИС Алевтина Черникова.
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наука, университетская наука, технологии, китай, белоруссия, алевтина черникова, мисис, россия, экология, экология в россии, отходы
Наука, Наука, Университетская наука, Технологии, Китай, Белоруссия, Алевтина Черникова, МИСиС, Россия, Экология, Экология в России, Отходы

Стройматериал из воды. Ученые получили из отходов дорогостоящий ангидрит

© Фото : пресс-служба НИТУ МИСИСДмитрий Московских
Дмитрий Московских - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Фото : пресс-служба НИТУ МИСИС
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Экологичную и экономичную технологию переработки отходов, образующихся при очистке воды, в дорогостоящий строительный материал ангидрит разработали ученые из российского Университета МИСИС в составе международного научного коллектива. Разработка снижает температуру технологического процесса в десятки раз — до 40 °C, что дает большую экономию энергии. Результаты опубликованы в научном журнале Engineering Reports.
Ученые Университета МИСИС вместе с коллегами из Китая и Белоруссии разработали технологию, позволяющую перерабатывать отходы извести в синтетический сульфат кальция (ангидрит) с чистотой до 99,8 процентов при температуре 40 °C.
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Полученный материал идентичен ангидриту, производимому традиционными высокотемпературными методами. На его основе можно получить цемент прочностью более 28 МПа, сообщил директор НИЦ "Конструкционные керамические наноматериалы" НИТУ МИСИС Дмитрий Московских.
«

"Мы нашли способ перерабатывать отходы, которые обычно просто выбрасываются и загрязняют окружающую среду, в прочный строительный материал. Представьте, что из остатков извести, которые остаются после очистки воды, мы делаем материал, который может быть использован для строительства домов, дорог или других объектов. И все это при низкой температуре до 40 °C и меньших затратах, чем у традиционных методов, где используют температуры до 900 °C", — рассказал он.

© Фото : пресс-служба НИТУ МИСИСДмитрий Московских
Дмитрий Московских
Дмитрий Московских
© Фото : пресс-служба НИТУ МИСИС
1 из 2
© Фото : пресс-служба НИТУ МИСИСДмитрий Московских
Дмитрий Московских
Дмитрий Московских
© Фото : пресс-служба НИТУ МИСИС
2 из 2
Дмитрий Московских
© Фото : пресс-служба НИТУ МИСИС
1 из 2
Дмитрий Московских
© Фото : пресс-служба НИТУ МИСИС
2 из 2
Ангидрит — это сульфат кальция CaSO₄, химически схожий с гипсом, но с лучшими свойствами: более прочный, устойчивый к влаге и быстро затвердевающий. Однако его активация и производство обычно требует значительных затрат по сравнению с дешевым и простым в использовании природным гипсом. Тем не менее, синтетический ангидрит имеет большие перспективы при строительстве мостов, каналов, дамб и аэродромов, где его улучшенные свойства играют важную роль, отметил ученый.
"Главная практическая значимость новой технологии — в использовании никому не нужных отходов производства, которых ежегодно образуется до тысячи тонн на одном предприятии. Их переработка позволит не только сократить потребность в местах для хранения, но и значительно снизить негативное воздействие на окружающую среду. Кроме этого, не во всех странах есть природный гипс. А наша технология может быть внедрена везде, где известь и коагулянты используются для очистки воды. Это особенно актуально для развивающихся стран, где доступ к строительным материалам ограничен", — сообщил Дмитрий Московских.
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В ближайшее время исследователи займутся оптимизацией технологического процесса, чтобы повысить его производительность и снизить затраты, а также адаптировать методику для работы с различными типами отходов. Это позволит сделать технологию более универсальной для разных предприятий и стран. Также будут проведены исследования экологических аспектов производства ангидрита.
Решение всех этих задач позволит сделать процесс переработки отходов доступным, эффективным и востребованным на глобальном уровне.
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"Университет МИСИС по госпрограмме "Приоритет-2030" реализует проект „Технологии устойчивого развития”, в рамках которого наши ученые создают инновационные решения, способствующие снижению техногенной нагрузки и формированию комфортной среды. Новый метод, разработанный международным коллективом исследователей под руководством молодого талантливого ученого Дмитрия Московских, позволит значительно сократить объемы промышленных отходов", — резюмировала ректор Университета МИСИС Алевтина Черникова.
 
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