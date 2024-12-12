https://ria.ru/20241212/nauka-1988606602.html

Исследование подтвердило гуманитарно-просветительский потенциал педагогики

Исследование подтвердило гуманитарно-просветительский потенциал педагогики - РИА Новости, 12.12.2024

Исследование подтвердило гуманитарно-просветительский потенциал педагогики

Результаты опроса студентов, представленные специалистами ВятГУ, свидетельствуют о повышении интереса обучающихся университетов к педагогике как науке, сообщили РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T09:00

2024-12-12T09:00

2024-12-12T09:00

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Результаты опроса студентов, представленные специалистами ВятГУ, свидетельствуют о повышении интереса обучающихся университетов к педагогике как науке, сообщили в пресс-службе вуза.В рамках реализации проекта "Духовно-нравственный код России" коллектив ученых из вузов и научных организаций Кирова, Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Нальчика, Калининграда, Петрозаводска и других городов подготовил учебное пособие по дисциплине "Педагогика" для студентов непедагогических направлений подготовки, рассказали в Вятском государственном университете (ВятГУ)."Целью методической работы стало согласование основных положений дисциплины "Педагогика" с положениями курса "Основы российской государственности". Материалы учебного пособия акцентируют внимание преподавателя и студентов на фундаментальных ценностных принципах российского общества в контексте изучения педагогики студентами непедагогических направлений подготовки: будущими врачами, инженерами, психологами и другими специалистами", — отметил один из авторов учебного пособия, декан факультета педагогики и психологии ВятГУ Вячеслав Утемов.По его словам, с сентября 2024 года в 20 вузах страны началась апробация материалов учебного пособия по пяти разделам курса: "Нормативно-правовые и этические основы педагогической деятельности. Общая педагогика", "Теория и методика воспитания", "Дидактика", "Социальное взаимодействие" и "Инклюзия в профессиональной сфере".Ученые ВятГУ провели промежуточный анализ обратной связи от студентов и установили, что благодаря пособию учащиеся стали лучше понимать систему образования своего региона и страны, увидели преимущества российской педагогики как науки, а также открыли новые возможности для самореализации в этом направлении.У студентов, по их словам, появилось желание проводить мастер-классы и семинары для обмена знаниями и опытом, вовлекать в учебу разные группы населения, организовывать волонтерские проекты, а также получить новую для себя педагогическую специальность."Педагогика является не только теоретическим предметом, но и обладает большим гуманитарно-просветительским потенциалом. Акцентировать внимание преподавателей на использовании данного потенциала в преподавании курса является важной практической задачей. Как ее реализовать — раскрывается в пособии. Учебные дисциплины в университетах формируют не только знания, но и мировоззрение. Единство подходов социально-гуманитарных наук о человеке является основой духовно-нравственного воспитания молодежи", — подчеркнул Утемов.Он добавил, что в дальнейшем коллектив авторов планирует разработать учебник "Педагогика высшей школы: актуализация воспитательной миссии социально-гуманитарных дисциплин".Исследование также является вкладом в реализацию федеральной программы "Приоритет-2030" и национального проекта "Наука и университеты".

https://ri.ria.ru/20241001/posobie-1975476189.html

https://ria.ru/20240717/nauka-1960042274.html

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