https://ria.ru/20241212/nato-1988869601.html

Рютте призвал НАТО укреплять оборону

Рютте призвал НАТО укреплять оборону - РИА Новости, 12.12.2024

Рютте призвал НАТО укреплять оборону

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в настоящее время не видит прямой угрозы никому из членов альянса со стороны РФ, но призвал укреплять оборону. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T17:15

2024-12-12T17:15

2024-12-12T17:32

в мире

россия

нато

брюссель

марк рютте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954259992_0:0:2922:1645_1920x0_80_0_0_ae4d33ea89cff794987769c42ab142c4.jpg

БРЮССЕЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в настоящее время не видит прямой угрозы никому из членов альянса со стороны РФ, но призвал укреплять оборону."Это правда, что сейчас нет прямой угрозы со стороны России кому-либо из 32 членов альянса", - сказал Рютте на конференции в Брюсселе.При этом он утверждает, что Россия укрепила свою оборонную промышленность и якобы "готовится к длительному противостоянию не только с Украиной", но и с Западом, поэтому Рютте призвал страны НАТО укреплять оборону и больше тратить на безопасность.

https://ria.ru/20241212/nato-1988826438.html

россия

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, нато, брюссель, марк рютте