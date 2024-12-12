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Рютте призвал НАТО укреплять оборону - РИА Новости, 12.12.2024
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17:15 12.12.2024 (обновлено: 17:32 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/nato-1988869601.html
Рютте призвал НАТО укреплять оборону
Рютте призвал НАТО укреплять оборону - РИА Новости, 12.12.2024
Рютте призвал НАТО укреплять оборону
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в настоящее время не видит прямой угрозы никому из членов альянса со стороны РФ, но призвал укреплять оборону. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T17:15
2024-12-12T17:32
в мире
россия
нато
брюссель
марк рютте
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БРЮССЕЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в настоящее время не видит прямой угрозы никому из членов альянса со стороны РФ, но призвал укреплять оборону."Это правда, что сейчас нет прямой угрозы со стороны России кому-либо из 32 членов альянса", - сказал Рютте на конференции в Брюсселе.При этом он утверждает, что Россия укрепила свою оборонную промышленность и якобы "готовится к длительному противостоянию не только с Украиной", но и с Западом, поэтому Рютте призвал страны НАТО укреплять оборону и больше тратить на безопасность.
https://ria.ru/20241212/nato-1988826438.html
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в мире, россия, нато, брюссель, марк рютте
В мире, Россия, НАТО, Брюссель, Марк Рютте
Рютте призвал НАТО укреплять оборону

Рютте заявил, что не видит угрозы для НАТО, но призвал укреплять оборону

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Марк Рютте. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в настоящее время не видит прямой угрозы никому из членов альянса со стороны РФ, но призвал укреплять оборону.
"Это правда, что сейчас нет прямой угрозы со стороны России кому-либо из 32 членов альянса", - сказал Рютте на конференции в Брюсселе.
При этом он утверждает, что Россия укрепила свою оборонную промышленность и якобы "готовится к длительному противостоянию не только с Украиной", но и с Западом, поэтому Рютте призвал страны НАТО укреплять оборону и больше тратить на безопасность.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
НАТО опасается обвинений России в участии в украинском конфликте
Вчера, 14:41
 
В миреРоссияНАТОБрюссельМарк Рютте
 
 
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