В Находке прекратили сброс неочищенных сточных вод в море
В Находке полностью прекратили сброс неочищенных сточных вод в море
Порт города Находка в Приморском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 дек - РИА Новости. Сброс в море неочищенных сточных вод полностью прекращен в Находке Приморского края, все сточные воды города в настоящий момент проходят через очистные сооружения, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.
Отмечается, что ранее Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что коммунальные службы города Находка без очистки сбрасывали сточные воды централизованной системы водоотведения через шесть выпусков в акваторию моря. Последовало обращение природоохранного прокурора в суд с требованием о возложении на администрацию Находкинского городского округа и МУП "Находка-Водоканал" обязанности устранить нарушения водного законодательства, которое было удовлетворено.
"На протяжении двух лет проводилось надзорное сопровождение исполнения решения суда. Последовательно введены в эксплуатацию новые насосные станции и проведено переключение выпусков. Последний выпуск смешанных ливневых и хозяйственно-бытовых сточных вод - от микрорайона "Ленинская" ликвидирован. Решение суда исполнено. Все сточные воды города проходят через очистные сооружения канализации бухты Тунгус", - говорится в сообщении надзорного ведомства.