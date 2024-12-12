Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура ДНР направила в суд дело против 65-летнего наемника из Латвии - РИА Новости, 12.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:31 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/naemnik-1988889228.html
Прокуратура ДНР направила в суд дело против 65-летнего наемника из Латвии
Прокуратура ДНР направила в суд дело против 65-летнего наемника из Латвии - РИА Новости, 12.12.2024
Прокуратура ДНР направила в суд дело против 65-летнего наемника из Латвии
Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении 65-летнего наемника из Латвии, его объявили в международный розыск, сообщили РИА Новости в надзорном... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T18:31
2024-12-12T18:31
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
латвия
россия
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148365/83/1483658383_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b62cb0383648a807dc62892c34472c88.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении 65-летнего наемника из Латвии, его объявили в международный розыск, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 65-летнего гражданина Латвийской Республики Юриса Улманиса. Он заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)... Улманис объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - сообщили в прокуратуре ДНР. По версии следствия, с апреля по сентябрь 2022 года Улманис в составе 49-го отдельного пехотного батальона "Карпатская Сечь" сухопутных войск ВСУ принимал участие в качестве наемника в боевых действиях на территории ДНР против военнослужащих ДНР и Вооруженных сил Российской Федерации, получив за это денежное вознаграждение на общую сумму более 350 тысяч рублей.
https://ria.ru/20241210/naemnik-1988349933.html
донецкая народная республика
латвия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148365/83/1483658383_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_877d31fd66f9d5a8b2e8b5c8a7246cef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, латвия, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Латвия, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Прокуратура ДНР направила в суд дело против 65-летнего наемника из Латвии

Прокуратура ДНР направила в суд дело в отношении 65-летнего наемника из Латвии

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении 65-летнего наемника из Латвии, его объявили в международный розыск, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве.
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 65-летнего гражданина Латвийской Республики Юриса Улманиса. Он заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)... Улманис объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - сообщили в прокуратуре ДНР.
По версии следствия, с апреля по сентябрь 2022 года Улманис в составе 49-го отдельного пехотного батальона "Карпатская Сечь" сухопутных войск ВСУ принимал участие в качестве наемника в боевых действиях на территории ДНР против военнослужащих ДНР и Вооруженных сил Российской Федерации, получив за это денежное вознаграждение на общую сумму более 350 тысяч рублей.
Воюющий за ВСУ наемник из Новой Зеландии Джордан О’Брайан - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Наемнику ВСУ О'Брайену назначили 14 лет лишения свободы
10 декабря, 11:49
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЛатвияРоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала