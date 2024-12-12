https://ria.ru/20241212/naemnik-1988889228.html

Прокуратура ДНР направила в суд дело против 65-летнего наемника из Латвии

Прокуратура ДНР направила в суд дело против 65-летнего наемника из Латвии - РИА Новости, 12.12.2024

Прокуратура ДНР направила в суд дело против 65-летнего наемника из Латвии

Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении 65-летнего наемника из Латвии, его объявили в международный розыск, сообщили РИА Новости в надзорном... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T18:31

2024-12-12T18:31

2024-12-12T18:31

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении 65-летнего наемника из Латвии, его объявили в международный розыск, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 65-летнего гражданина Латвийской Республики Юриса Улманиса. Он заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)... Улманис объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - сообщили в прокуратуре ДНР. По версии следствия, с апреля по сентябрь 2022 года Улманис в составе 49-го отдельного пехотного батальона "Карпатская Сечь" сухопутных войск ВСУ принимал участие в качестве наемника в боевых действиях на территории ДНР против военнослужащих ДНР и Вооруженных сил Российской Федерации, получив за это денежное вознаграждение на общую сумму более 350 тысяч рублей.

https://ria.ru/20241210/naemnik-1988349933.html

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донецкая народная республика, латвия, россия, вооруженные силы украины, происшествия