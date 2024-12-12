https://ria.ru/20241212/muzej-1988778314.html

В Тульской области открылся отреставрированный краеведческий музей

В Тульской области открылся отреставрированный краеведческий музей - РИА Новости, 12.12.2024

В Тульской области открылся отреставрированный краеведческий музей

В Веневе Тульской области состоялось открытие Веневского краеведческого музея, там проводились ремонтно-реставрационные работы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T12:14

2024-12-12T12:14

2024-12-12T12:14

тульская область

тульская область

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В Веневе Тульской области состоялось открытие Веневского краеведческого музея, там проводились ремонтно-реставрационные работы, сообщает пресс-служба регионального правительства. Обновленный музей открылся в отреставрированном здании каменных палат XVII века — старейшем сооружении гражданской инфраструктуры в Тульской области. Это одно из ключевых мероприятий 2024 года в регионе, которое проходит в рамках реализации Плана по подготовке и проведению 650-летия Куликовской битвы в 2030 году. Ремонтно-реставрационные работы и обустройство экспозиции выполнены по нацпроекту "Культура". Открытие музея является одним из главных событий проекта "Музейная зима в Туле". От имени губернатора Тульской области Дмитрия Миляева гостей торжественного мероприятия приветствовала министр культуры и туризма региона Татьяна Рыбкина. Она отметила, что всего за несколько лет в Веневе значительно преобразился исторический облик города, активно развивается культурная инфраструктура. Так, вблизи здания палат расположена отреставрированная Николаевская колокольня. Открыт современный туристско-информационный центр, где в том числе обустроены и экспозиционные площади. Также в Веневе благоустроена центральная площадь, построен современный Центр культурного развития. Жители города проявляют значительную активность в культурной жизни региона, инициируя множество заметных культурно-просветительских проектов. "Открытие Веневского краеведческого музея — долгожданное событие для всей Тульской области. Благодаря поддержке министерства культуры РФ, работе регионального правительства и местной администрации, мы сделали весомый вклад в сохранение нашего богатого культурного наследия, что особо ценно для будущих поколений. Благодаря выполненным работам мы сохранили исторический облик здания, значительно расширив возможности музея как современного познавательного и культурного центра", - приводит пресс-служба слова Рыбкиной. Она также выразила уверенность, что учреждение станет настоящей визитной карточкой региона и обязательным пунктом в туристических маршрутах жителей региона и гостей Тульской области в Куликовском кластере. На двух этажах здания расположились девять залов с экспозициями, посвященными различным этапам истории как Веневского уезда, так и самого здания каменных палат. Все они имеют концептуальное интерьерное оформление и оснащены современным оборудованием. Краеведческий зал рассказывает о периоде от палеонтологической эпохи до строительства крепости. Дворянский зал - об истории помещичьего города и его архитектуре. Зал "Город на Веневе" посвящен истории купеческого и крестьянского быта. Зал Славы - Великой Отечественной войне и шахтерской истории Венева. В музее появился зал для передвижных выставок. Так, в рамках проекта "Музейная зима в Туле" открылась планшетная выставка Государственного исторического музея "История новогодней открытки". Рыбкина также отметила, что при содействии музейного проектного офиса Тульской области в музее будут реализованы современные подходы к организации культурно-просветительских мероприятий и экскурсионной деятельности для всех возрастов.

https://ria.ru/20240908/romanovy-1971410614.html

https://ria.ru/20240427/tulavystavka-1942758431.html

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

тульская область, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)