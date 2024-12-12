https://ria.ru/20241212/moskalkova-1988907218.html
Москалькова сообщила о подготовке обмена с Украиной посылками для пленных
Москалькова сообщила о подготовке обмена с Украиной посылками для пленных - РИА Новости, 12.12.2024
Москалькова сообщила о подготовке обмена с Украиной посылками для пленных
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что договорилась с украинским омбудсменом об обмене посылками и письмами для военнопленных... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T19:52
2024-12-12T19:52
2024-12-12T19:52
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МИНСК, 12 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что договорилась с украинским омбудсменом об обмене посылками и письмами для военнопленных в декабре. "Мы договорились с украинским омбудсменом, что к Новому году передадим посылки с записками, письмами из дома, детскими рисунками, с вещами. Буквально в декабре на российско-белорусской границе будет этот обмен. Или где-то в другом месте", - сказала Москалькова журналистам в Минске. Комментируя возможность обмена с Украиной военнопленными в связи с Новым годом, омбудсмен сказала, что этим вопросом занимаются военные, они ведут такой диалог. "Ведется он тяжело", - сказала она.
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украина, россия, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Москалькова сообщила о подготовке обмена с Украиной посылками для пленных
Москалькова договорилась с украинским омбудсменом об обмене посылками пленных