https://ria.ru/20241212/morzhi-1988727281.html

На Чукотке зафиксировали высокую смертность моржей, приплывших из США

На Чукотке зафиксировали высокую смертность моржей, приплывших из США - РИА Новости, 12.12.2024

На Чукотке зафиксировали высокую смертность моржей, приплывших из США

Ученые в ходе исследований на мысе Сердце-Камень на побережье Чукотского моря на Чукотке зафиксировали высокую смертность моржей американской группировки,... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T05:39

2024-12-12T05:39

2024-12-12T05:39

чукотское море

чукотка

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 12 дек - РИА Новости. Ученые в ходе исследований на мысе Сердце-Камень на побережье Чукотского моря на Чукотке зафиксировали высокую смертность моржей американской группировки, вызванную, вероятно, долгим переходом этих животных по открытой воде, сообщает Тихоокеанский филиал ВНИРО. Научные сотрудники ЧукотНИО - отдела "Научных исследований биоресурсов внутренних водоемов и вод, прилегающих к Чукотскому АО, Тихоокеанского филиала ВНИРО - провели полевые исследования лежбища тихоокеанского моржа на мысе Сердце-Камень, а также мониторинг промысла морских млекопитающих в бухте Нэттэкенискын Чукотского моря. "В 2024 году на исследованной территории отмечена высокая смертность моржей, не характерная для такого сравнительно небольшого лежбища. Анализ имеющихся данных помог определить причину явления. В октябре лежбище на мысе Сердце-Камень заняли моржи американской группировки с мыса Пойнт-Лей, но их существенная усталость после длительного перехода по открытой воде привела к высокой смертности этих животных на побережье", - говорится в сообщении. Российская группировка моржей во время осенней миграции всё время находилась на морской кромке льда и на мыс Сердце-Камень тогда не выходила, отмечают ученые. Специалисты насчитали на мысе немногим более 10 тысяч особей. В другие годы на этом лежбище учитывали до 100 тысяч моржей. Погодные условия поздней осенью позволили этим животным преимущественно использовать для размещения льдины, с которых удобно нырять и добывать себе еду. На береговом лежбище они провели всего три дня: остальное время моржей отмечали лишь на ледовых залёжках и в воде. Также ученые изучили особенности пространственного распределения, оценили половозрастную структуру серых и гренландских китов в Чукотском море. Были обследованы два серых кита, 28 моржей, один лахтак и шесть кольчатых нерп, которых добыли местные охотники. Все полученные результаты будут использованы для оценки численности морских млекопитающих в Чукотском море.

https://ria.ru/20231030/yamal-1906149535.html

https://ria.ru/20240423/barsy-1941872155.html

чукотское море

чукотка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

чукотское море, чукотка, общество