https://ria.ru/20241212/mks-1988911820.html

Правительство одобрило переговоры Роскосмоса и НАСА по МКС

Правительство одобрило переговоры Роскосмоса и НАСА по МКС - РИА Новости, 12.12.2024

Правительство одобрило переговоры Роскосмоса и НАСА по МКС

Кабмин РФ одобрил проведение переговоров Роскосмоса и НАСА о подписании третьего дополнения к соглашению о перекрестных полётах к Международной космической... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T20:21

2024-12-12T20:21

2024-12-12T20:21

космос - риа наука

россия

сша

михаил мишустин

анна кикина

роскосмос

наса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856207158_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b1ca0ce6e1b76d590f2b1ddff4ccf29d.jpg

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Кабмин РФ одобрил проведение переговоров Роскосмоса и НАСА о подписании третьего дополнения к соглашению о перекрестных полётах к Международной космической станции, следует из подписанного премьером РФ Михаилом Мишустиным распоряжения. "Принять предложение Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", согласованное с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти о проведении переговоров о подписании третьего дополнения к договорённости об исполнении соглашения между Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" (Российская Федерация) и Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединённых Штатов Америки в отношении полётов интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов. Перекрестные полеты смешанных экипажей, когда на российском корабле "Союз" одно место занимает астронавт США, а на американском Crew Dragon летит один россиянин, на МКС начались в 2022 году. По данной программе полет на американском корабле осуществили россияне Анна Кикина, Андрей Федяев, Константин Борисов и Александр Горбунов. Кроме того, по ней же прибыл на станцию сейчас находящийся на ней российский космонавт Александр Горбунов. Программу планируют продлить, соответствующие документы могут быть подписаны в 2025 году.

https://ria.ru/20241122/orbita-1985189416.html

https://ria.ru/20241205/nasa-1987612570.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, россия, сша, михаил мишустин, анна кикина, роскосмос, наса