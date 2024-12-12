Правительство одобрило переговоры Роскосмоса и НАСА по МКС
Кабмин одобрил переговоры с НАСА по соглашению о перекрестных полетах к МКС
© Фото : РоскосмосМКС
© Фото : Роскосмос
МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Кабмин РФ одобрил проведение переговоров Роскосмоса и НАСА о подписании третьего дополнения к соглашению о перекрестных полётах к Международной космической станции, следует из подписанного премьером РФ Михаилом Мишустиным распоряжения.
"Принять предложение Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", согласованное с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти о проведении переговоров о подписании третьего дополнения к договорённости об исполнении соглашения между Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" (Российская Федерация) и Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединённых Штатов Америки в отношении полётов интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.
Перекрестные полеты смешанных экипажей, когда на российском корабле "Союз" одно место занимает астронавт США, а на американском Crew Dragon летит один россиянин, на МКС начались в 2022 году. По данной программе полет на американском корабле осуществили россияне Анна Кикина, Андрей Федяев, Константин Борисов и Александр Горбунов. Кроме того, по ней же прибыл на станцию сейчас находящийся на ней российский космонавт Александр Горбунов.
Программу планируют продлить, соответствующие документы могут быть подписаны в 2025 году.
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