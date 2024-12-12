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Минздрав рассказал о состоянии пострадавшего на шахте в Якутии - РИА Новости, 12.12.2024
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18:17 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/minzdrav-1988887870.html
Минздрав рассказал о состоянии пострадавшего на шахте в Якутии
Минздрав рассказал о состоянии пострадавшего на шахте в Якутии - РИА Новости, 12.12.2024
Минздрав рассказал о состоянии пострадавшего на шахте в Якутии
Состояние пострадавшего при обрушении на шахте "Инаглинская" в Якутии стабильное, мужчина направлен на амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T18:17
2024-12-12T18:17
происшествия
россия
нерюнгринский район
республика саха (якутия)
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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ЯКУТСК, 12 дек - РИА Новости. Состояние пострадавшего при обрушении на шахте "Инаглинская" в Якутии стабильное, мужчина направлен на амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Ранее МЧС России сообщило, что обрушение горной массы произошло на месторождении угля в Якутии, под завалами оказались два человека: одного вытащили, он в сознании, второго ищут. Как уточнила региональная прокуратура, обрушение произошло на шахте "Инаглинская" в Нерюнгринском районе. "Министерство здравоохранения Якутии о состоянии пострадавшего от обрушения горной массы сообщает: пострадавший был доставлен скорой помощью в травмпункт Нерюнгринской центральной районной больницы. После обследования и оказания необходимой медицинской помощи мужчина направлен на амбулаторное лечение. Его состояние оценивается как стабильное", - говорится в сообщении регионального минздрава.
https://ria.ru/20241209/prokuratura-1988071394.html
россия
нерюнгринский район
республика саха (якутия)
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происшествия, россия, нерюнгринский район, республика саха (якутия), министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Происшествия, Россия, Нерюнгринский район, Республика Саха (Якутия), Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Минздрав рассказал о состоянии пострадавшего на шахте в Якутии

Пострадавший при обрушении на шахте в Якутии находится в стабильном состоянии

© Прокуратура Республики Саха (Якутия)Шахта Инаглинская
Шахта Инаглинская - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Прокуратура Республики Саха (Якутия)
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ЯКУТСК, 12 дек - РИА Новости. Состояние пострадавшего при обрушении на шахте "Инаглинская" в Якутии стабильное, мужчина направлен на амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Ранее МЧС России сообщило, что обрушение горной массы произошло на месторождении угля в Якутии, под завалами оказались два человека: одного вытащили, он в сознании, второго ищут. Как уточнила региональная прокуратура, обрушение произошло на шахте "Инаглинская" в Нерюнгринском районе.
"Министерство здравоохранения Якутии о состоянии пострадавшего от обрушения горной массы сообщает: пострадавший был доставлен скорой помощью в травмпункт Нерюнгринской центральной районной больницы. После обследования и оказания необходимой медицинской помощи мужчина направлен на амбулаторное лечение. Его состояние оценивается как стабильное", - говорится в сообщении регионального минздрава.
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ПроисшествияРоссияНерюнгринский районРеспублика Саха (Якутия)Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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