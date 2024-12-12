https://ria.ru/20241212/minzdrav-1988887870.html

Минздрав рассказал о состоянии пострадавшего на шахте в Якутии

Минздрав рассказал о состоянии пострадавшего на шахте в Якутии - РИА Новости, 12.12.2024

Минздрав рассказал о состоянии пострадавшего на шахте в Якутии

Состояние пострадавшего при обрушении на шахте "Инаглинская" в Якутии стабильное, мужчина направлен на амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T18:17

2024-12-12T18:17

2024-12-12T18:17

происшествия

россия

нерюнгринский район

республика саха (якутия)

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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ЯКУТСК, 12 дек - РИА Новости. Состояние пострадавшего при обрушении на шахте "Инаглинская" в Якутии стабильное, мужчина направлен на амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Ранее МЧС России сообщило, что обрушение горной массы произошло на месторождении угля в Якутии, под завалами оказались два человека: одного вытащили, он в сознании, второго ищут. Как уточнила региональная прокуратура, обрушение произошло на шахте "Инаглинская" в Нерюнгринском районе. "Министерство здравоохранения Якутии о состоянии пострадавшего от обрушения горной массы сообщает: пострадавший был доставлен скорой помощью в травмпункт Нерюнгринской центральной районной больницы. После обследования и оказания необходимой медицинской помощи мужчина направлен на амбулаторное лечение. Его состояние оценивается как стабильное", - говорится в сообщении регионального минздрава.

https://ria.ru/20241209/prokuratura-1988071394.html

россия

нерюнгринский район

республика саха (якутия)

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происшествия, россия, нерюнгринский район, республика саха (якутия), министерство здравоохранения рф (минздрав россии)