https://ria.ru/20241212/minkult-1988882622.html

Минкульт прокомментировал проект об удостоверениях для онлайн-показов

Минкульт прокомментировал проект об удостоверениях для онлайн-показов - РИА Новости, 12.12.2024

Минкульт прокомментировал проект об удостоверениях для онлайн-показов

Законопроект о прокатных удостоверениях для онлайн-кинотеатров, внесенный в Госдуму в четверг, конкретизирует отдельные положения закона, обязанность... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T18:00

2024-12-12T18:00

2024-12-12T18:00

россия

антон немкин (депутат)

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

госдума рф

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Законопроект о прокатных удостоверениях для онлайн-кинотеатров, внесенный в Госдуму в четверг, конкретизирует отдельные положения закона, обязанность правообладателей получать такие удостоверения для показа контента в интернете уже предусмотрена, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ. Ранее в думской электронной базе был размещен законопроект о прокатных удостоверениях для онлайн-кинотеатров. Депутат ГД Антон Немкин сообщил, что проектом предлагается унифицировать требования к демонстрации фильмов в кинозалах и на аудиовизуальных сервисах с учетом положений указа президента РФ от 9 ноября 2022 года №809 "Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей". По его словам, сейчас законодательство допускает неоднозначное толкование в отношении аудиовизуальных сервисов, и законопроект эту двусмысленность устраняет, уточняя термин "показ", под которым предлагается понимать в том числе распространение фильма на легальных онлайн-платформах. "Речь идет не о новом регулировании, а о конкретизации отдельных положений законодательства", - отметили в министерстве культуры России. В пресс-службе подчеркнули, что в российском законодательстве уже предусмотрена обязанность правообладателей получать прокатные удостоверения для показа другими техническими способами, то есть показа фильмов в интернете, в том числе на аудиовизуальных сервисах.

https://ria.ru/20241211/zhukov-1988563113.html

https://ria.ru/20241025/filmy-1980094934.html

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россия, антон немкин (депутат), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), госдума рф