Минкульт прокомментировал проект об удостоверениях для онлайн-показов
Минкульт: проект об удостоверениях для онлайн-кинотеатров уточнит их обязанности
Здание министерства культуры РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Законопроект о прокатных удостоверениях для онлайн-кинотеатров, внесенный в Госдуму в четверг, конкретизирует отдельные положения закона, обязанность правообладателей получать такие удостоверения для показа контента в интернете уже предусмотрена, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.
Ранее в думской электронной базе был размещен законопроект о прокатных удостоверениях для онлайн-кинотеатров. Депутат ГД Антон Немкин сообщил, что проектом предлагается унифицировать требования к демонстрации фильмов в кинозалах и на аудиовизуальных сервисах с учетом положений указа президента РФ от 9 ноября 2022 года №809 "Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей". По его словам, сейчас законодательство допускает неоднозначное толкование в отношении аудиовизуальных сервисов, и законопроект эту двусмысленность устраняет, уточняя термин "показ", под которым предлагается понимать в том числе распространение фильма на легальных онлайн-платформах.
"Речь идет не о новом регулировании, а о конкретизации отдельных положений законодательства", - отметили в министерстве культуры России.
В пресс-службе подчеркнули, что в российском законодательстве уже предусмотрена обязанность правообладателей получать прокатные удостоверения для показа другими техническими способами, то есть показа фильмов в интернете, в том числе на аудиовизуальных сервисах.
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