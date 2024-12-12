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Минкульт прокомментировал проект об удостоверениях для онлайн-показов - РИА Новости, 12.12.2024
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18:00 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/minkult-1988882622.html
Минкульт прокомментировал проект об удостоверениях для онлайн-показов
Минкульт прокомментировал проект об удостоверениях для онлайн-показов - РИА Новости, 12.12.2024
Минкульт прокомментировал проект об удостоверениях для онлайн-показов
Законопроект о прокатных удостоверениях для онлайн-кинотеатров, внесенный в Госдуму в четверг, конкретизирует отдельные положения закона, обязанность... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T18:00
2024-12-12T18:00
россия
антон немкин (депутат)
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
госдума рф
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Законопроект о прокатных удостоверениях для онлайн-кинотеатров, внесенный в Госдуму в четверг, конкретизирует отдельные положения закона, обязанность правообладателей получать такие удостоверения для показа контента в интернете уже предусмотрена, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ. Ранее в думской электронной базе был размещен законопроект о прокатных удостоверениях для онлайн-кинотеатров. Депутат ГД Антон Немкин сообщил, что проектом предлагается унифицировать требования к демонстрации фильмов в кинозалах и на аудиовизуальных сервисах с учетом положений указа президента РФ от 9 ноября 2022 года №809 "Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей". По его словам, сейчас законодательство допускает неоднозначное толкование в отношении аудиовизуальных сервисов, и законопроект эту двусмысленность устраняет, уточняя термин "показ", под которым предлагается понимать в том числе распространение фильма на легальных онлайн-платформах. "Речь идет не о новом регулировании, а о конкретизации отдельных положений законодательства", - отметили в министерстве культуры России. В пресс-службе подчеркнули, что в российском законодательстве уже предусмотрена обязанность правообладателей получать прокатные удостоверения для показа другими техническими способами, то есть показа фильмов в интернете, в том числе на аудиовизуальных сервисах.
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россия, антон немкин (депутат), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), госдума рф
Россия, Антон Немкин (депутат), Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Госдума РФ
Минкульт прокомментировал проект об удостоверениях для онлайн-показов

Минкульт: проект об удостоверениях для онлайн-кинотеатров уточнит их обязанности

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЗдание министерства культуры РФ в Москве
Здание министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Здание министерства культуры РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Законопроект о прокатных удостоверениях для онлайн-кинотеатров, внесенный в Госдуму в четверг, конкретизирует отдельные положения закона, обязанность правообладателей получать такие удостоверения для показа контента в интернете уже предусмотрена, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.
Ранее в думской электронной базе был размещен законопроект о прокатных удостоверениях для онлайн-кинотеатров. Депутат ГД Антон Немкин сообщил, что проектом предлагается унифицировать требования к демонстрации фильмов в кинозалах и на аудиовизуальных сервисах с учетом положений указа президента РФ от 9 ноября 2022 года №809 "Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей". По его словам, сейчас законодательство допускает неоднозначное толкование в отношении аудиовизуальных сервисов, и законопроект эту двусмысленность устраняет, уточняя термин "показ", под которым предлагается понимать в том числе распространение фильма на легальных онлайн-платформах.
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"Речь идет не о новом регулировании, а о конкретизации отдельных положений законодательства", - отметили в министерстве культуры России.
В пресс-службе подчеркнули, что в российском законодательстве уже предусмотрена обязанность правообладателей получать прокатные удостоверения для показа другими техническими способами, то есть показа фильмов в интернете, в том числе на аудиовизуальных сервисах.
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