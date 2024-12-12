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Минфин объяснил предлагаемые гарантии для новых иностранных инвестиций - РИА Новости, 12.12.2024
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12:07 12.12.2024 (обновлено: 13:34 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/minfin-1988777708.html
Минфин объяснил предлагаемые гарантии для новых иностранных инвестиций
Минфин объяснил предлагаемые гарантии для новых иностранных инвестиций - РИА Новости, 12.12.2024
Минфин объяснил предлагаемые гарантии для новых иностранных инвестиций
Иностранные инвесторы, которые будут вкладываться в российский фондовый рынок, не столкнутся с ограничениями на вывод денег, сообщил заместитель министра... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T12:07
2024-12-12T13:34
экономика
россия
алексей моисеев
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Иностранные инвесторы, которые будут вкладываться в российский фондовый рынок, не столкнутся с ограничениями на вывод денег, сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.&quot;Если новые нерезиденты, причем неважно, из какой, дружественной или недружественной, страны приходят и вкладывают деньги на наш фондовый рынок, — мы не говорим здесь про прямые инвестиции, это именно портфельные инвестиции, — то на них не распространяются все нормы указов, которые ограничивают выход из России нерезидентов, которые были по состоянию на март 2022 года&quot;, — пояснил чиновник.Таким образом, финансовые власти фактически маркируют отдельные деньги, которые были раньше и которые приходят снова, добавил Моисеев.О гарантиях для новых иностранных инвесторов на российском рынке замглавы Минфина рассказывал, выступая в Госдуме. Он выразил уверенность, что высокий уровень доходности привлечет капитал, а первые ласточки появятся уже в 2025 году.В марте 2022 года Банк России запретил иностранцам продавать принадлежащие им российские ценные бумаги, и получать по ним доходы, включая дивиденды. В регуляторе отмечали, что это делается для предотвращения массовой продажи активов и вывода денег.
https://ria.ru/20241204/investitsii-1987374108.html
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экономика, россия, алексей моисеев, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Алексей Моисеев, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин объяснил предлагаемые гарантии для новых иностранных инвестиций

Минфин подготовил проект о гарантиях для новых иностранных инвесторов

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗдание Министерства финансов Российской Федерации
Здание Министерства финансов Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Здание Министерства финансов Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Иностранные инвесторы, которые будут вкладываться в российский фондовый рынок, не столкнутся с ограничениями на вывод денег, сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
«

"Если новые нерезиденты, причем неважно, из какой, дружественной или недружественной, страны приходят и вкладывают деньги на наш фондовый рынок, — мы не говорим здесь про прямые инвестиции, это именно портфельные инвестиции, — то на них не распространяются все нормы указов, которые ограничивают выход из России нерезидентов, которые были по состоянию на март 2022 года", — пояснил чиновник.

Таким образом, финансовые власти фактически маркируют отдельные деньги, которые были раньше и которые приходят снова, добавил Моисеев.
О гарантиях для новых иностранных инвесторов на российском рынке замглавы Минфина рассказывал, выступая в Госдуме. Он выразил уверенность, что высокий уровень доходности привлечет капитал, а первые ласточки появятся уже в 2025 году.
В марте 2022 года Банк России запретил иностранцам продавать принадлежащие им российские ценные бумаги, и получать по ним доходы, включая дивиденды. В регуляторе отмечали, что это делается для предотвращения массовой продажи активов и вывода денег.
Путин о том, как Россия справляется с оттоком иностранных инвестиций - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
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ЭкономикаРоссияАлексей МоисеевМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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