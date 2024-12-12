https://ria.ru/20241212/minfin-1988729170.html
Минфин предложил распространить налоговые льготы на некоторые договоры ДСЖ
Минфин предложил распространить налоговые льготы на некоторые договоры ДСЖ - РИА Новости, 12.12.2024
Минфин предложил распространить налоговые льготы на некоторые договоры ДСЖ
Минфин РФ предлагает распространить налоговые льготы на договоры долевого страхования жизни (ДСЖ) сроком от 10 лет, рассказал в интервью "Российской газете"... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T06:24
2024-12-12T06:24
2024-12-12T06:24
экономика
россия
владимир путин
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Минфин РФ предлагает распространить налоговые льготы на договоры долевого страхования жизни (ДСЖ) сроком от 10 лет, рассказал в интервью "Российской газете" куратор этого проекта, заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. Долевое страхование жизни (ДСЖ) - новый инструмент долгосрочных инвестиций, который заработает в России с 2025 года. В одном договоре будут сочетаться классическое страхование жизни клиента и управление его вложениями в паи ПИФ. Управлять активами страхователя будет управляющая компания или сам страховщик, если получит необходимую лицензию. Президент РФ Владимир Путин 4 декабря попросил в ближайшее время принять законы о государственном страховании средств в размере до 2,8 миллиона рублей и налоговых стимулах для граждан в рамках долевого страхования жизни. "Договор можно заключить на любой срок, но распространение налоговых льгот на текущем этапе мы обсуждаем на договоры ДСЖ сроком от 10 лет. В дальнейшем он может быть скорректирован. Сама базовая идея ДСЖ заключается в том, что человеку лучше иметь защиту всегда, а не только в отдельные периоды жизни. Однако очень большой срок договора может отпугнуть людей при запуске инструмента", - сказал Чебесков. По его словам, Минфин работает над законопроектом, который запустит защитный механизм в виде страхования средств, который будет работать так же, как и в программе долгосрочных сбережений. Документ находится в разработке и пока не готов. Планируется, что он вступит в силу с 1 января 2027 года, но распространит свое действия на все договоры ДСЖ, заключенные к этому времени, так что самые первые участники ДСЖ тоже обязательно получат защиту. Так уже было в начале этого года, когда запускали ПДС: часть нормативных актов принималась позже. "Тем же путем пройдет работа над изменениями в Налоговый кодекс, которые обеспечат участникам ДСЖ налоговый вычет. С какой максимальной суммы участники ДСЖ смогут получить вычет, пока обсуждается, скорее всего, правила будут такие же, как в ПДС, то есть с суммы до 400 тысяч рублей", - добавил Чебесков.
https://ria.ru/20240925/zarabotok-1974516914.html
https://ria.ru/20241212/minfin-1988728980.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин предложил распространить налоговые льготы на некоторые договоры ДСЖ
Минфин предложил распространить налоговые льготы на ДСЖ сроком от десяти лет
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Минфин РФ предлагает распространить налоговые льготы на договоры долевого страхования жизни (ДСЖ) сроком от 10 лет, рассказал в интервью "Российской газете" куратор этого проекта, заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
Долевое страхование жизни (ДСЖ) - новый инструмент долгосрочных инвестиций, который заработает в России
с 2025 года. В одном договоре будут сочетаться классическое страхование жизни клиента и управление его вложениями в паи ПИФ. Управлять активами страхователя будет управляющая компания или сам страховщик, если получит необходимую лицензию.
Президент РФ Владимир Путин
4 декабря попросил в ближайшее время принять законы о государственном страховании средств в размере до 2,8 миллиона рублей и налоговых стимулах для граждан в рамках долевого страхования жизни.
"Договор можно заключить на любой срок, но распространение налоговых льгот на текущем этапе мы обсуждаем на договоры ДСЖ сроком от 10 лет. В дальнейшем он может быть скорректирован. Сама базовая идея ДСЖ заключается в том, что человеку лучше иметь защиту всегда, а не только в отдельные периоды жизни. Однако очень большой срок договора может отпугнуть людей при запуске инструмента", - сказал Чебесков.
По его словам, Минфин
работает над законопроектом, который запустит защитный механизм в виде страхования средств, который будет работать так же, как и в программе долгосрочных сбережений. Документ находится в разработке и пока не готов. Планируется, что он вступит в силу с 1 января 2027 года, но распространит свое действия на все договоры ДСЖ, заключенные к этому времени, так что самые первые участники ДСЖ тоже обязательно получат защиту. Так уже было в начале этого года, когда запускали ПДС: часть нормативных актов принималась позже.
"Тем же путем пройдет работа над изменениями в Налоговый кодекс, которые обеспечат участникам ДСЖ налоговый вычет. С какой максимальной суммы участники ДСЖ смогут получить вычет, пока обсуждается, скорее всего, правила будут такие же, как в ПДС, то есть с суммы до 400 тысяч рублей", - добавил Чебесков.