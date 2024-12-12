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Рязанская область держит курс на развитие экономики и соцсферы - РИА Новости, 12.12.2024
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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
10:49 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/malkov-1988760121.html
Рязанская область держит курс на развитие экономики и соцсферы
Рязанская область держит курс на развитие экономики и соцсферы - РИА Новости, 12.12.2024
Рязанская область держит курс на развитие экономики и соцсферы
Рязанская область держит курс на развитие экономики и укрепление социальной сферы, сообщил губернатор Павел Малков при обсуждении бюджета региона на 2025 год и... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T10:49
2024-12-12T10:49
рязанская область
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 12 дек - РИА Новости. Рязанская область держит курс на развитие экономики и укрепление социальной сферы, сообщил губернатор Павел Малков при обсуждении бюджета региона на 2025 год и на плановый период до 2026-2027 годов. По данным пресс-службы правительства области, Малков принял участие в заседании рязанской областной думы, на котором был рассмотрен проект закона "Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" во втором окончательном чтении. "Несмотря на препятствия, держим курс на развитие экономики, укрепление социальной сферы, решаем вопросы, которые оставались без внимания многие годы. Планы серьёзные, люди ждут результатов, позитивных изменений, и мы должны их обеспечить", - цитирует губернатора его пресс-служба. Драйверами экономики Малков назвал промышленность и сельское хозяйство, где по итогам 10 месяцев года идёт существенный рост, превышающий средние показатели по стране и ЦФО. Малков подчеркнул важность поддержки федерального центра, которую регион получает в серьёзных объёмах. Дополнительные трансферты на следующие три года превысят 64 миллиарда рублей, из них на нацпроекты будет направлено свыше 61 миллиарда. Губернатор заявил, что предстоит большая работа по новым нацпроектам: "Инфраструктура для жизни", "Молодёжь и дети", "Семья", "Продолжительная и активная жизнь". Существует также много планов в сферах здравоохранения, образования, культуры, соцзащиты, ЖКХ и благоустройства. Малков добавил, что начнётся строительство школ в Дашково-Песочне и на Московском шоссе Рязани. В Ряжске и Александро-Невском появятся новые детсады. Впервые заложены средства на капремонт и оснащение дошкольных учреждений. Продолжится обновление общественного транспорта. В дорожном фонде предусмотрено 7,5 миллиардов рублей на начало строительства моста через Оку. В приоритетах также остаётся ремонт автодорог.
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рязанская область
Рязанская область, Рязанская область
Рязанская область держит курс на развитие экономики и соцсферы

Малков: Рязанская область держит курс на развитие экономики и соцсферы

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Рязанской области Павел Малков . Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 12 дек - РИА Новости. Рязанская область держит курс на развитие экономики и укрепление социальной сферы, сообщил губернатор Павел Малков при обсуждении бюджета региона на 2025 год и на плановый период до 2026-2027 годов.
По данным пресс-службы правительства области, Малков принял участие в заседании рязанской областной думы, на котором был рассмотрен проект закона "Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" во втором окончательном чтении.
"Несмотря на препятствия, держим курс на развитие экономики, укрепление социальной сферы, решаем вопросы, которые оставались без внимания многие годы. Планы серьёзные, люди ждут результатов, позитивных изменений, и мы должны их обеспечить", - цитирует губернатора его пресс-служба.
Драйверами экономики Малков назвал промышленность и сельское хозяйство, где по итогам 10 месяцев года идёт существенный рост, превышающий средние показатели по стране и ЦФО.
Малков подчеркнул важность поддержки федерального центра, которую регион получает в серьёзных объёмах. Дополнительные трансферты на следующие три года превысят 64 миллиарда рублей, из них на нацпроекты будет направлено свыше 61 миллиарда. Губернатор заявил, что предстоит большая работа по новым нацпроектам: "Инфраструктура для жизни", "Молодёжь и дети", "Семья", "Продолжительная и активная жизнь". Существует также много планов в сферах здравоохранения, образования, культуры, соцзащиты, ЖКХ и благоустройства.
Малков добавил, что начнётся строительство школ в Дашково-Песочне и на Московском шоссе Рязани. В Ряжске и Александро-Невском появятся новые детсады. Впервые заложены средства на капремонт и оснащение дошкольных учреждений. Продолжится обновление общественного транспорта. В дорожном фонде предусмотрено 7,5 миллиардов рублей на начало строительства моста через Оку. В приоритетах также остаётся ремонт автодорог.
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
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