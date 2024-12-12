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Арестованному экс-губернатору Рязанской области грозит срок до 15 лет

Арестованному экс-губернатору Рязанской области грозит срок до 15 лет - РИА Новости, 12.12.2024

Арестованному экс-губернатору Рязанской области грозит срок до 15 лет

Бывшему губернатору Рязанской области, бывшему сенатору от этого региона Николаю Любимову грозит от 8 до 15 лет колонии по обвинению в получении взятки в особо... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T20:31

2024-12-12T20:31

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Бывшему губернатору Рязанской области, бывшему сенатору от этого региона Николаю Любимову грозит от 8 до 15 лет колонии по обвинению в получении взятки в особо крупном размере за “общее покровительство и попустительство по службе в период руководства регионом”. В четверг Басманный суд Москвы арестовал Любимова на два месяца. Ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), она подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет или без такового. По данным следствия, Любимов "получил взятку в виде денег, иного имущества в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе в период руководства регионом". В 2017-2022 годах Любимов являлся губернатором Рязанской области. Позднее он стал сенатором Совета Федерации от этой же области, а накануне написал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию.

https://ria.ru/20241212/yakutsk-1988859891.html

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рязанская область, москва, россия, николай любимов, совет федерации рф, происшествия