https://ria.ru/20241212/lugansk-1988745830.html

Московские специалисты восстановят аварийный путепровод в Луганске

Московские специалисты восстановят аварийный путепровод в Луганске - РИА Новости, 12.12.2024

Московские специалисты восстановят аварийный путепровод в Луганске

Московские специалисты восстановят аварийный путепровод в центре Луганска, сообщил РИА Новости главный специалист отдела технического надзора столичной компании РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T09:30

2024-12-12T09:30

2024-12-12T09:30

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луганск

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ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Московские специалисты восстановят аварийный путепровод в центре Луганска, сообщил РИА Новости главный специалист отдела технического надзора столичной компании Алексей Черешенко. "Здесь проводятся ремонтно-восстановительные работы согласно план-графику в течение практически 18 месяцев, мы этот план-график опережаем, основные работы у нас практически все сделаны", - рассказал Черешенко. Он уточнил, что путепровод, который взялись восстанавливать московские специалисты, был в аварийном состоянии. По словам Черешенко, перед началом работ были проведены комплексные лабораторные исследования для уточнения несущей способности сооружения. "Данный объект, как, к сожалению, и многие объекты, был в печальном состоянии. Мы проводили лабораторные исследования бетона, мы ставили по факту новые опоры, фундаменты опор, тело опор, полностью поменяли пролетные строения, установили на двух сооружениях 70 балок пролетных строений: 49 балок на путепроводе, где мы находимся и дальше на мосту 21 балку. Соответственно, это будет единый комплекс – путепровод, переходящий в дальнейшем в мост", - пояснил собеседник агентства. По словам Черешенко, на объекте ежедневно работают порядка 50 специалистов.

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луганск