https://ria.ru/20241212/liviya-1988930702.html
В Ливии попросили Россию объяснить рекомендацию воздержаться от турпоездок
В Ливии попросили Россию объяснить рекомендацию воздержаться от турпоездок - РИА Новости, 12.12.2024
В Ливии попросили Россию объяснить рекомендацию воздержаться от турпоездок
Министерство иностранных дел Ливии обратилось к российской стороне за разъяснениями в связи с опубликованной ранее рекомендацией посольства РФ в Триполи... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T23:43
2024-12-12T23:43
2024-12-12T23:43
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БЕЙРУТ, 12 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел Ливии обратилось к российской стороне за разъяснениями в связи с опубликованной ранее рекомендацией посольства РФ в Триполи воздержаться от туристических поездок в эту североафриканскую страну, сообщается в заявлении ливийского МИД. Ранее посольство РФ в Ливии напомнило россиянам, что ситуация в стране продолжает оставаться крайне напряжённой, попросив воздержаться от туристических поездок и желаний пересечь североафриканскую страну на каком-либо транспорте, включая велосипед. "МИД с особым внимание изучил заявление, опубликованное российскими властями, в котором рекомендуется воздержаться от поездок в Ливию. В связи с чем министерство просит от МИД России в срочном порядке разъяснения, что побудило и каковы причины подобной рекомендации в соответствии с уважительными и прозрачными двухсторонними отношениями", - написано в заявлении.
https://ria.ru/20241211/mid-1988703899.html
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в мире, ливия, россия, триполи
В мире, Ливия, Россия, Триполи
В Ливии попросили Россию объяснить рекомендацию воздержаться от турпоездок
МИД Ливии попросил от РФ разъяснений из-за рекомендации воздержаться от поездок