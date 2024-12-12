https://ria.ru/20241212/liviya-1988930702.html

В Ливии попросили Россию объяснить рекомендацию воздержаться от турпоездок

В Ливии попросили Россию объяснить рекомендацию воздержаться от турпоездок - РИА Новости, 12.12.2024

В Ливии попросили Россию объяснить рекомендацию воздержаться от турпоездок

Министерство иностранных дел Ливии обратилось к российской стороне за разъяснениями в связи с опубликованной ранее рекомендацией посольства РФ в Триполи... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T23:43

2024-12-12T23:43

2024-12-12T23:43

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БЕЙРУТ, 12 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел Ливии обратилось к российской стороне за разъяснениями в связи с опубликованной ранее рекомендацией посольства РФ в Триполи воздержаться от туристических поездок в эту североафриканскую страну, сообщается в заявлении ливийского МИД. Ранее посольство РФ в Ливии напомнило россиянам, что ситуация в стране продолжает оставаться крайне напряжённой, попросив воздержаться от туристических поездок и желаний пересечь североафриканскую страну на каком-либо транспорте, включая велосипед. "МИД с особым внимание изучил заявление, опубликованное российскими властями, в котором рекомендуется воздержаться от поездок в Ливию. В связи с чем министерство просит от МИД России в срочном порядке разъяснения, что побудило и каковы причины подобной рекомендации в соответствии с уважительными и прозрачными двухсторонними отношениями", - написано в заявлении.

https://ria.ru/20241211/mid-1988703899.html

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