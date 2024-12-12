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В Липецке полицейский по неосторожности застрелил знакомого - РИА Новости, 12.12.2024
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18:06 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/lipetsk-1988884324.html
В Липецке полицейский по неосторожности застрелил знакомого
В Липецке полицейский по неосторожности застрелил знакомого - РИА Новости, 12.12.2024
В Липецке полицейский по неосторожности застрелил знакомого
Липецкий полицейский, находясь в служебной машине, выстрелил по неосторожности в своего знакомого из огнестрельного оружия, пострадавший скончался в больнице,... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T18:06
2024-12-12T18:06
происшествия
липецк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВОРОНЕЖ, 12 дек - РИА Новости. Липецкий полицейский, находясь в служебной машине, выстрелил по неосторожности в своего знакомого из огнестрельного оружия, пострадавший скончался в больнице, сообщили в УМВД России по региону. ЧП произошло в четверг в 13.00 мск. "В ходе несения службы, находясь в служебной машине, полицейский (водитель) дежурной части МО МВД России "Тербунский" в результате небрежного обращения с оружием причинил огнестрельное ранение своему знакомому. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался", — говорится на странице управления в соцсети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20241211/ekaterinburg-1988640409.html
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происшествия, липецк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Липецк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Липецке полицейский по неосторожности застрелил знакомого

В Липецке полицейский по неосторожности застрелил знакомого в служебной машине

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 12 дек - РИА Новости. Липецкий полицейский, находясь в служебной машине, выстрелил по неосторожности в своего знакомого из огнестрельного оружия, пострадавший скончался в больнице, сообщили в УМВД России по региону.
ЧП произошло в четверг в 13.00 мск.
"В ходе несения службы, находясь в служебной машине, полицейский (водитель) дежурной части МО МВД России "Тербунский" в результате небрежного обращения с оружием причинил огнестрельное ранение своему знакомому. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался", — говорится на странице управления в соцсети "ВКонтакте".
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ПроисшествияЛипецкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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