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Продукцию Ленинградской области могут представить в ОАЭ в 2025 году

Продукцию Ленинградской области могут представить в ОАЭ в 2025 году - РИА Новости, 12.12.2024

Продукцию Ленинградской области могут представить в ОАЭ в 2025 году

Экспортеры Ленинградской области могут в следующем году посетить международную выставку в Объединенных Арабских Эмиратах для презентации собственной продукции,... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T16:58

2024-12-12T16:58

2024-12-12T16:58

ленинградская область

ленинградская область

дубай

абу-даби

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Экспортеры Ленинградской области могут в следующем году посетить международную выставку в Объединенных Арабских Эмиратах для презентации собственной продукции, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства. "В 2025 году областной Центр поддержки экспорта продолжит развивать сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами, уже рассматривается возможность посетить страну с целью участия в международной выставке с коллективным стендом, на котором будет презентована продукция экспортеров Ленинградской области", - говорится в сообщении. Там отметили, что за последние три года деятельности Центра поддержки экспорта Ленинградской области были организованы две бизнес-миссии региональных компаний в Объединенные Арабские Эмираты (Дубай и Абу-Даби в 2022 и 2023 годах), в рамках которых 11 субъектов малого и среднего предпринимательства провели деловые переговоры. Результатом бизнес-миссии стали подписанные экспортные контакты у двух областных компаний на поставку печенья и полиуретана. Помимо этого, экспортно ориентированные компании активно пользовались услугой по поиску иностранного покупателя в ОАЭ. Благодаря чему четыре компании экспортировали пиломатериалы, резиновую крошку и кондитерские изделия.

ленинградская область

дубай

абу-даби

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ленинградская область, дубай, абу-даби