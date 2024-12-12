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Продукцию Ленинградской области могут представить в ОАЭ в 2025 году - РИА Новости, 12.12.2024
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Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
16:58 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/lenoblast-1988865856.html
Продукцию Ленинградской области могут представить в ОАЭ в 2025 году
Продукцию Ленинградской области могут представить в ОАЭ в 2025 году - РИА Новости, 12.12.2024
Продукцию Ленинградской области могут представить в ОАЭ в 2025 году
Экспортеры Ленинградской области могут в следующем году посетить международную выставку в Объединенных Арабских Эмиратах для презентации собственной продукции,... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T16:58
2024-12-12T16:58
ленинградская область
ленинградская область
дубай
абу-даби
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Экспортеры Ленинградской области могут в следующем году посетить международную выставку в Объединенных Арабских Эмиратах для презентации собственной продукции, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства. "В 2025 году областной Центр поддержки экспорта продолжит развивать сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами, уже рассматривается возможность посетить страну с целью участия в международной выставке с коллективным стендом, на котором будет презентована продукция экспортеров Ленинградской области", - говорится в сообщении. Там отметили, что за последние три года деятельности Центра поддержки экспорта Ленинградской области были организованы две бизнес-миссии региональных компаний в Объединенные Арабские Эмираты (Дубай и Абу-Даби в 2022 и 2023 годах), в рамках которых 11 субъектов малого и среднего предпринимательства провели деловые переговоры. Результатом бизнес-миссии стали подписанные экспортные контакты у двух областных компаний на поставку печенья и полиуретана. Помимо этого, экспортно ориентированные компании активно пользовались услугой по поиску иностранного покупателя в ОАЭ. Благодаря чему четыре компании экспортировали пиломатериалы, резиновую крошку и кондитерские изделия.
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ленинградская область, дубай, абу-даби
Ленинградская область , Ленинградская область, Дубай, Абу-Даби
Продукцию Ленинградской области могут представить в ОАЭ в 2025 году

Экспортеры из Ленинградской области могут посетить выставку в ОАЭ в 2025 году

© Fotolia / gb27photoАбу-Даби
Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Fotolia / gb27photo
Абу-Даби. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Экспортеры Ленинградской области могут в следующем году посетить международную выставку в Объединенных Арабских Эмиратах для презентации собственной продукции, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.
«
"В 2025 году областной Центр поддержки экспорта продолжит развивать сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами, уже рассматривается возможность посетить страну с целью участия в международной выставке с коллективным стендом, на котором будет презентована продукция экспортеров Ленинградской области", - говорится в сообщении.
Там отметили, что за последние три года деятельности Центра поддержки экспорта Ленинградской области были организованы две бизнес-миссии региональных компаний в Объединенные Арабские Эмираты (Дубай и Абу-Даби в 2022 и 2023 годах), в рамках которых 11 субъектов малого и среднего предпринимательства провели деловые переговоры. Результатом бизнес-миссии стали подписанные экспортные контакты у двух областных компаний на поставку печенья и полиуретана.
Помимо этого, экспортно ориентированные компании активно пользовались услугой по поиску иностранного покупателя в ОАЭ. Благодаря чему четыре компании экспортировали пиломатериалы, резиновую крошку и кондитерские изделия.
 
Ленинградская областьЛенинградская областьДубайАбу-Даби
 
 
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