Рейтинг@Mail.ru
Провокационная информация в соцсетях привела к беспорядкам в Кызыле - РИА Новости, 12.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:27 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/kyzyl-1988926019.html
Провокационная информация в соцсетях привела к беспорядкам в Кызыле
Провокационная информация в соцсетях привела к беспорядкам в Кызыле - РИА Новости, 12.12.2024
Провокационная информация в соцсетях привела к беспорядкам в Кызыле
Нападения на мигрантов произошли в Туве после ложного сообщения о том, что несовершеннолетняя жительница Кызыла была инфицирована ВИЧ после нападения на нее... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T22:27
2024-12-12T22:27
происшествия
кызыл
россия
владислав ховалыг
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39976/88/399768889_0:322:2812:1904_1920x0_80_0_0_5a1766d5239e78ffd009846bdb4d45bc.jpg
КРАСНОЯРСК, 12 дек – РИА Новости. Нападения на мигрантов произошли в Туве после ложного сообщения о том, что несовершеннолетняя жительница Кызыла была инфицирована ВИЧ после нападения на нее иностранца, пострадали несколько человек, сообщает пресс-служба правительства республики. "Провокационный вброс в социальных сетях в тувинских пабликах о якобы имевшем месте заражения несовершеннолетней жительницы Кызыла ВИЧ-инфекцией после нападения мигранта привел к нескольким групповым нападениям на представителей разных среднеазиатских диаспор в Кызыле. Пострадали несколько человек, работающие на торговой базе РПС в Кызыле", - говорится в сообщении. По данным регионального правительства, следственное управление СК РФ по Республике Тува опровергло сообщения о заражении девушки ВИЧ. В настоящее время фигурант уголовного дела о нападении на несовершеннолетнюю обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера и содержится под стражей. Также в сообщении правительства уточняется, что сотрудники правоохранительных органов установили личности участников конфликта на базе РПС и задержали их. Правительство республики призывает население не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в противоправных действиях. Глава региона Владислав Ховалыг, находящийся сейчас в рабочей командировке в Москве, отметил, что сразу по возвращению в Туву он проведет расширенное заседание Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям. "Силовые структуры республики обеспечивают сейчас порядок и законность. Уважаемые земляки, мы видим попытки пошатнуть общество в столь непростое время, когда многие наши сограждане доблестно сражаются за Отечество... Молодые люди преступают закон, готовы сломать свою жизнь в поисках сомнительной правды, поддавшись уговорам неких лиц в социальных сетях и мессенджерах, зачастую прячущихся за никами и выдуманными именами. Они обязательно будут установлены и понесут справедливое наказание", - написал Ховалыг в своем Telegram-канале. В региональном главке МВД уточняют, что по факту произошедших на территории базы оптово-розничной продажи неправомерных действий возбуждены уголовные дела по статье "хулиганство". Задержаны трое фигурантов, в отношении них решается вопрос об аресте.
https://ria.ru/20241119/tuva-1984634070.html
https://ria.ru/20241108/kyzyl-1982594702.html
кызыл
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39976/88/399768889_509:239:2617:1820_1920x0_80_0_0_0930a28f3d209338ce5b39ad19811ede.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кызыл, россия, владислав ховалыг, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кызыл, Россия, Владислав Ховалыг, Следственный комитет России (СК РФ)
Провокационная информация в соцсетях привела к беспорядкам в Кызыле

В Кызыле устроили нападения на мигрантов после ложных сообщений о ВИЧ в соцсетях

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСтела на въезде в город Кызыл, Республика Тыва
Стела на въезде в город Кызыл, Республика Тыва - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Стела на въезде в город Кызыл, Республика Тыва . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 12 дек – РИА Новости. Нападения на мигрантов произошли в Туве после ложного сообщения о том, что несовершеннолетняя жительница Кызыла была инфицирована ВИЧ после нападения на нее иностранца, пострадали несколько человек, сообщает пресс-служба правительства республики.
"Провокационный вброс в социальных сетях в тувинских пабликах о якобы имевшем месте заражения несовершеннолетней жительницы Кызыла ВИЧ-инфекцией после нападения мигранта привел к нескольким групповым нападениям на представителей разных среднеазиатских диаспор в Кызыле. Пострадали несколько человек, работающие на торговой базе РПС в Кызыле", - говорится в сообщении.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Жительница Тувы довезла неадекватного мужчину до полиции на капоте
19 ноября, 15:29
По данным регионального правительства, следственное управление СК РФ по Республике Тува опровергло сообщения о заражении девушки ВИЧ. В настоящее время фигурант уголовного дела о нападении на несовершеннолетнюю обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера и содержится под стражей.
Также в сообщении правительства уточняется, что сотрудники правоохранительных органов установили личности участников конфликта на базе РПС и задержали их. Правительство республики призывает население не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в противоправных действиях.
Глава региона Владислав Ховалыг, находящийся сейчас в рабочей командировке в Москве, отметил, что сразу по возвращению в Туву он проведет расширенное заседание Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям.
"Силовые структуры республики обеспечивают сейчас порядок и законность. Уважаемые земляки, мы видим попытки пошатнуть общество в столь непростое время, когда многие наши сограждане доблестно сражаются за Отечество... Молодые люди преступают закон, готовы сломать свою жизнь в поисках сомнительной правды, поддавшись уговорам неких лиц в социальных сетях и мессенджерах, зачастую прячущихся за никами и выдуманными именами. Они обязательно будут установлены и понесут справедливое наказание", - написал Ховалыг в своем Telegram-канале.
В региональном главке МВД уточняют, что по факту произошедших на территории базы оптово-розничной продажи неправомерных действий возбуждены уголовные дела по статье "хулиганство". Задержаны трое фигурантов, в отношении них решается вопрос об аресте.
Перестрелка около ресторана Столичный в Кызыле - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
В Кызыле девушка получила ранение во время перестрелки у ресторана
8 ноября, 09:56
 
ПроисшествияКызылРоссияВладислав ХовалыгСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала