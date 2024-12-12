https://ria.ru/20241212/kyzyl-1988926019.html
Провокационная информация в соцсетях привела к беспорядкам в Кызыле
Провокационная информация в соцсетях привела к беспорядкам в Кызыле - РИА Новости, 12.12.2024
Провокационная информация в соцсетях привела к беспорядкам в Кызыле
Нападения на мигрантов произошли в Туве после ложного сообщения о том, что несовершеннолетняя жительница Кызыла была инфицирована ВИЧ после нападения на нее... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T22:27
2024-12-12T22:27
2024-12-12T22:27
происшествия
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владислав ховалыг
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КРАСНОЯРСК, 12 дек – РИА Новости. Нападения на мигрантов произошли в Туве после ложного сообщения о том, что несовершеннолетняя жительница Кызыла была инфицирована ВИЧ после нападения на нее иностранца, пострадали несколько человек, сообщает пресс-служба правительства республики. "Провокационный вброс в социальных сетях в тувинских пабликах о якобы имевшем месте заражения несовершеннолетней жительницы Кызыла ВИЧ-инфекцией после нападения мигранта привел к нескольким групповым нападениям на представителей разных среднеазиатских диаспор в Кызыле. Пострадали несколько человек, работающие на торговой базе РПС в Кызыле", - говорится в сообщении. По данным регионального правительства, следственное управление СК РФ по Республике Тува опровергло сообщения о заражении девушки ВИЧ. В настоящее время фигурант уголовного дела о нападении на несовершеннолетнюю обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера и содержится под стражей. Также в сообщении правительства уточняется, что сотрудники правоохранительных органов установили личности участников конфликта на базе РПС и задержали их. Правительство республики призывает население не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в противоправных действиях. Глава региона Владислав Ховалыг, находящийся сейчас в рабочей командировке в Москве, отметил, что сразу по возвращению в Туву он проведет расширенное заседание Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям. "Силовые структуры республики обеспечивают сейчас порядок и законность. Уважаемые земляки, мы видим попытки пошатнуть общество в столь непростое время, когда многие наши сограждане доблестно сражаются за Отечество... Молодые люди преступают закон, готовы сломать свою жизнь в поисках сомнительной правды, поддавшись уговорам неких лиц в социальных сетях и мессенджерах, зачастую прячущихся за никами и выдуманными именами. Они обязательно будут установлены и понесут справедливое наказание", - написал Ховалыг в своем Telegram-канале. В региональном главке МВД уточняют, что по факту произошедших на территории базы оптово-розничной продажи неправомерных действий возбуждены уголовные дела по статье "хулиганство". Задержаны трое фигурантов, в отношении них решается вопрос об аресте.
https://ria.ru/20241119/tuva-1984634070.html
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происшествия, кызыл, россия, владислав ховалыг, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кызыл, Россия, Владислав Ховалыг, Следственный комитет России (СК РФ)
Провокационная информация в соцсетях привела к беспорядкам в Кызыле
В Кызыле устроили нападения на мигрантов после ложных сообщений о ВИЧ в соцсетях
КРАСНОЯРСК, 12 дек – РИА Новости. Нападения на мигрантов произошли в Туве после ложного сообщения о том, что несовершеннолетняя жительница Кызыла была инфицирована ВИЧ после нападения на нее иностранца, пострадали несколько человек, сообщает пресс-служба правительства республики.
"Провокационный вброс в социальных сетях в тувинских пабликах о якобы имевшем месте заражения несовершеннолетней жительницы Кызыла
ВИЧ-инфекцией после нападения мигранта привел к нескольким групповым нападениям на представителей разных среднеазиатских диаспор в Кызыле. Пострадали несколько человек, работающие на торговой базе РПС в Кызыле", - говорится в сообщении.
По данным регионального правительства, следственное управление СК РФ
по Республике Тува опровергло сообщения о заражении девушки ВИЧ. В настоящее время фигурант уголовного дела о нападении на несовершеннолетнюю обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера и содержится под стражей.
Также в сообщении правительства уточняется, что сотрудники правоохранительных органов установили личности участников конфликта на базе РПС и задержали их. Правительство республики призывает население не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в противоправных действиях.
Глава региона Владислав Ховалыг
, находящийся сейчас в рабочей командировке в Москве
, отметил, что сразу по возвращению в Туву он проведет расширенное заседание Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям.
"Силовые структуры республики обеспечивают сейчас порядок и законность. Уважаемые земляки, мы видим попытки пошатнуть общество в столь непростое время, когда многие наши сограждане доблестно сражаются за Отечество... Молодые люди преступают закон, готовы сломать свою жизнь в поисках сомнительной правды, поддавшись уговорам неких лиц в социальных сетях и мессенджерах, зачастую прячущихся за никами и выдуманными именами. Они обязательно будут установлены и понесут справедливое наказание", - написал Ховалыг в своем Telegram-канале.
В региональном главке МВД уточняют, что по факту произошедших на территории базы оптово-розничной продажи неправомерных действий возбуждены уголовные дела по статье "хулиганство". Задержаны трое фигурантов, в отношении них решается вопрос об аресте.