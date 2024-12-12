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Замгубернатора рассказал о радиационной обстановке в Курской области - РИА Новости, 12.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:13 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/kursk-1988924205.html
Замгубернатора рассказал о радиационной обстановке в Курской области
Замгубернатора рассказал о радиационной обстановке в Курской области - РИА Новости, 12.12.2024
Замгубернатора рассказал о радиационной обстановке в Курской области
Всплесков радиобиологической опасности в городе Курчатов Курской области не фиксировали за все время, сообщил заместитель губернатора региона Андрей... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T22:13
2024-12-12T22:13
специальная военная операция на украине
курская область
россия
курчатов
владимир путин
александр хинштейн
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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КУРСК, 12 дек – РИА Новости. Всплесков радиобиологической опасности в городе Курчатов Курской области не фиксировали за все время, сообщил заместитель губернатора региона Андрей Белостоцкий. Прямая линия с временно исполняющим обязанности главы Курской области Александром Хинштейном проходит в четверг. "У нас медсанчасть в Курчатове, там есть две бригады радиационной безопасности, которые регулярно проверяют воздух, проверяют содержание радиоактивных веществ. За все время никаких всплесков радиобиологической опасности у нас не было", - сказал Белостоцкий, отвечая на вопросы жителей. Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 40 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241210/spetsoperatsiya-1988143894.html
https://ria.ru/20241212/khinshteyn-1988923974.html
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курская область, россия, курчатов, владимир путин, александр хинштейн, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Курчатов, Владимир Путин, Александр Хинштейн, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Замгубернатора рассказал о радиационной обстановке в Курской области

Белостоцкий: в Курской области не фиксировали всплесков радиационной опасности

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкЗамер уровня радиации
Замер уровня радиации - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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КУРСК, 12 дек – РИА Новости. Всплесков радиобиологической опасности в городе Курчатов Курской области не фиксировали за все время, сообщил заместитель губернатора региона Андрей Белостоцкий.
Прямая линия с временно исполняющим обязанности главы Курской области Александром Хинштейном проходит в четверг.
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"У нас медсанчасть в Курчатове, там есть две бригады радиационной безопасности, которые регулярно проверяют воздух, проверяют содержание радиоактивных веществ. За все время никаких всплесков радиобиологической опасности у нас не было", - сказал Белостоцкий, отвечая на вопросы жителей.
Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 40 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияКурчатовВладимир ПутинАлександр ХинштейнВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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