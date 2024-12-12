https://ria.ru/20241212/kultura-1988868047.html

В Смоленской области рассказали о реализации нацпроекта "Культура"

В Смоленской области рассказали о реализации нацпроекта "Культура" - РИА Новости, 12.12.2024

В Смоленской области рассказали о реализации нацпроекта "Культура"

В текущем году на реализацию президентского национального проекта "Культура" в Смоленской области были выделены почти 145 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T17:08

2024-12-12T17:08

2024-12-12T17:08

смоленская область

смоленская область

дорогобужский район

василий анохин

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В текущем году на реализацию президентского национального проекта "Культура" в Смоленской области были выделены почти 145 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. На эти средства были капитально отремонтированы и оснащены 17 учреждений культуры. Благодаря опережающему финансированию по решению губернатора Василия Анохина работы на ряде объектов, запланированных к ремонту в нынешнем году, удалось завершить в 2023 году. В этом году отремонтированы: восемь сельских Домов культуры в Ельнинском, Монастырщинском, Рославльском, Сафоновском, Холм-Жирковском и Шумячском районах. Кроме того, отремонтированы детская школа искусств в поселке Верхнеднепровский Дорогобужского района; Историко-краеведческий музей в городе Сафоново; Смоленский камерный театр. Также к модельному стандарту приведены три библиотеки в Духовщинском районе и городе Смоленске, оснащены новым современным оборудованием историко-краеведческий музей в поселке Холм-Жирковский и Смоленский музей-заповедник, а также Смоленский драмтеатр. "Реализация национального проекта "Культура" позволила нашему региону существенно улучшить состояние учреждений культуры, обновить их материально-техническую базу, сделать условия в них более комфортными и современными для посетителей и сотрудников. Была проделана огромная и трудоемкая работа, спасибо за такую возможность нашему президенту, инициировавшему данный нацпроект. Продолжим в том же направлении и в последующие годы уже в рамках нового национального проекта "Семья", – цитирует пресс-служба Анохина.

https://ria.ru/20241210/anokhin-1988487010.html

смоленская область

дорогобужский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

смоленская область, дорогобужский район, василий анохин