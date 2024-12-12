Рейтинг@Mail.ru
В Смоленской области рассказали о реализации нацпроекта "Культура" - РИА Новости, 12.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
17:08 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/kultura-1988868047.html
В Смоленской области рассказали о реализации нацпроекта "Культура"
В Смоленской области рассказали о реализации нацпроекта "Культура" - РИА Новости, 12.12.2024
В Смоленской области рассказали о реализации нацпроекта "Культура"
В текущем году на реализацию президентского национального проекта "Культура" в Смоленской области были выделены почти 145 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T17:08
2024-12-12T17:08
смоленская область
смоленская область
дорогобужский район
василий анохин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988867508_0:132:800:582_1920x0_80_0_0_b70dbc110f2d0d93b6d184bddaf1f2ab.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В текущем году на реализацию президентского национального проекта "Культура" в Смоленской области были выделены почти 145 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. На эти средства были капитально отремонтированы и оснащены 17 учреждений культуры. Благодаря опережающему финансированию по решению губернатора Василия Анохина работы на ряде объектов, запланированных к ремонту в нынешнем году, удалось завершить в 2023 году. В этом году отремонтированы: восемь сельских Домов культуры в Ельнинском, Монастырщинском, Рославльском, Сафоновском, Холм-Жирковском и Шумячском районах. Кроме того, отремонтированы детская школа искусств в поселке Верхнеднепровский Дорогобужского района; Историко-краеведческий музей в городе Сафоново; Смоленский камерный театр. Также к модельному стандарту приведены три библиотеки в Духовщинском районе и городе Смоленске, оснащены новым современным оборудованием историко-краеведческий музей в поселке Холм-Жирковский и Смоленский музей-заповедник, а также Смоленский драмтеатр. "Реализация национального проекта "Культура" позволила нашему региону существенно улучшить состояние учреждений культуры, обновить их материально-техническую базу, сделать условия в них более комфортными и современными для посетителей и сотрудников. Была проделана огромная и трудоемкая работа, спасибо за такую возможность нашему президенту, инициировавшему данный нацпроект. Продолжим в том же направлении и в последующие годы уже в рамках нового национального проекта "Семья", – цитирует пресс-служба Анохина.
https://ria.ru/20241210/anokhin-1988487010.html
смоленская область
дорогобужский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988867508_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_8cb5547bc8e56e821aa4589de8631772.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
смоленская область, дорогобужский район, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Дорогобужский район, Василий Анохин
В Смоленской области рассказали о реализации нацпроекта "Культура"

На реализацию нацпроекта "Культура" в Смоленской области выделили 145 млн рублей

© Фото : пресс-служба правительства Смоленской областиСмоленский государственный академический драматический театр имени А.С. Грибоедова
Смоленский государственный академический драматический театр имени А.С. Грибоедова - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Фото : пресс-служба правительства Смоленской области
Смоленский государственный академический драматический театр имени А.С. Грибоедова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В текущем году на реализацию президентского национального проекта "Культура" в Смоленской области были выделены почти 145 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
На эти средства были капитально отремонтированы и оснащены 17 учреждений культуры. Благодаря опережающему финансированию по решению губернатора Василия Анохина работы на ряде объектов, запланированных к ремонту в нынешнем году, удалось завершить в 2023 году.
В этом году отремонтированы: восемь сельских Домов культуры в Ельнинском, Монастырщинском, Рославльском, Сафоновском, Холм-Жирковском и Шумячском районах. Кроме того, отремонтированы детская школа искусств в поселке Верхнеднепровский Дорогобужского района; Историко-краеведческий музей в городе Сафоново; Смоленский камерный театр.
Также к модельному стандарту приведены три библиотеки в Духовщинском районе и городе Смоленске, оснащены новым современным оборудованием историко-краеведческий музей в поселке Холм-Жирковский и Смоленский музей-заповедник, а также Смоленский драмтеатр.
"Реализация национального проекта "Культура" позволила нашему региону существенно улучшить состояние учреждений культуры, обновить их материально-техническую базу, сделать условия в них более комфортными и современными для посетителей и сотрудников. Была проделана огромная и трудоемкая работа, спасибо за такую возможность нашему президенту, инициировавшему данный нацпроект. Продолжим в том же направлении и в последующие годы уже в рамках нового национального проекта "Семья", – цитирует пресс-служба Анохина.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
В Смоленщине обновят материально-техническую базу 18 учреждений культуры
10 декабря, 18:48
 
Смоленская областьСмоленская областьДорогобужский районВасилий Анохин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала