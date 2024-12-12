https://ria.ru/20241212/krutoy-1988878429.html
Крутой поблагодарил Путина за госнаграду
Крутой поблагодарил Путина за госнаграду - РИА Новости, 12.12.2024
Крутой поблагодарил Путина за госнаграду
Композитор Игорь Крутой, получая орден "За заслуги перед Отечеством" II степени, поблагодарил президента России Владимира Путина за эту высокую награду и... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T17:46
2024-12-12T17:46
2024-12-12T17:46
культура
россия
игорь крутой
владимир путин
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Композитор Игорь Крутой, получая орден "За заслуги перед Отечеством" II степени, поблагодарил президента России Владимира Путина за эту высокую награду и пообещал продолжать творить и работать во благо страны. Путин в четверг вручает государственные награды в Кремле. "Уважаемый Владимир Владимирович, дамы и господа, сегодня для меня очень волнительный день, потому что это очень высокая награда. Это не только моя личная награда. Это, конечно, символ той культурной миссии, которую все мы, певцы, композиторы, поэты, художники, несем в своих сердцах. Культура – это душа нации, ее история и будущее. Хочу поблагодарить за эту высокую награду и пообещать, что буду продолжать творить и работать во благо нашей великой страны", - сказал Крутой, получая орден.
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россия, игорь крутой, владимир путин
Культура, Россия, Игорь Крутой, Владимир Путин
Крутой поблагодарил Путина за госнаграду
Крутой, получив госнаграду, пообещал продолжать творить во благо страны