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Крутой поблагодарил Путина за госнаграду - РИА Новости, 12.12.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:46 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/krutoy-1988878429.html
Крутой поблагодарил Путина за госнаграду
Крутой поблагодарил Путина за госнаграду - РИА Новости, 12.12.2024
Крутой поблагодарил Путина за госнаграду
Композитор Игорь Крутой, получая орден "За заслуги перед Отечеством" II степени, поблагодарил президента России Владимира Путина за эту высокую награду и... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T17:46
2024-12-12T17:46
культура
россия
игорь крутой
владимир путин
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Композитор Игорь Крутой, получая орден "За заслуги перед Отечеством" II степени, поблагодарил президента России Владимира Путина за эту высокую награду и пообещал продолжать творить и работать во благо страны. Путин в четверг вручает государственные награды в Кремле. "Уважаемый Владимир Владимирович, дамы и господа, сегодня для меня очень волнительный день, потому что это очень высокая награда. Это не только моя личная награда. Это, конечно, символ той культурной миссии, которую все мы, певцы, композиторы, поэты, художники, несем в своих сердцах. Культура – это душа нации, ее история и будущее. Хочу поблагодарить за эту высокую награду и пообещать, что буду продолжать творить и работать во благо нашей великой страны", - сказал Крутой, получая орден.
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россия, игорь крутой, владимир путин
Культура, Россия, Игорь Крутой, Владимир Путин
Крутой поблагодарил Путина за госнаграду

Крутой, получив госнаграду, пообещал продолжать творить во благо страны

© РИА Новости / Нина ЗотинаКомпозитор Игорь Крутой
Композитор Игорь Крутой - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Композитор Игорь Крутой. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Композитор Игорь Крутой, получая орден "За заслуги перед Отечеством" II степени, поблагодарил президента России Владимира Путина за эту высокую награду и пообещал продолжать творить и работать во благо страны.
Путин в четверг вручает государственные награды в Кремле.
"Уважаемый Владимир Владимирович, дамы и господа, сегодня для меня очень волнительный день, потому что это очень высокая награда. Это не только моя личная награда. Это, конечно, символ той культурной миссии, которую все мы, певцы, композиторы, поэты, художники, несем в своих сердцах. Культура – это душа нации, ее история и будущее. Хочу поблагодарить за эту высокую награду и пообещать, что буду продолжать творить и работать во благо нашей великой страны", - сказал Крутой, получая орден.
Президент РФ Владимир Путин композитор Александра Пахмутова на церемонии вручения государственных наград выдающимся россиянам - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Путин назвал песни Пахмутовой родными для разных поколений
Вчера, 17:44
 
КультураРоссияИгорь КрутойВладимир Путин
 
 
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