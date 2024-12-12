https://ria.ru/20241212/krokus-1988760850.html
Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" сотрудничают со следствием
Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" сотрудничают со следствием - РИА Новости, 12.12.2024
Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" сотрудничают со следствием
Обвиняемые в незаконном обороте оружия и боеприпасов фигуранты уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", этапированные из Ингушетии,... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T10:53
2024-12-12T10:53
2024-12-12T10:53
происшествия
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красногорск
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Обвиняемые в незаконном обороте оружия и боеприпасов фигуранты уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", этапированные из Ингушетии, сотрудничают со следствием, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Джабраил Аушев и Хусен Медов сотрудничают со следствием", - сказано в материалах. Обоим вменяется незаконный оборот оружия и боеприпасов, дело находится в одном производстве с делом о теракте в "Крокусе". Они были арестованы Магасским районным судом, а позднее этапированы в Москву. Следствие установило ещё двоих фигурантов этого дела, которые скрылись и объявлены в розыск. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
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происшествия, москва, красногорск, крокус, крокус сити холл
Происшествия, Москва, Красногорск, Крокус, Крокус Сити Холл
Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" сотрудничают со следствием
Обвиняемые в обороте оружия по делу о "Крокусе" сотрудничают со следствием