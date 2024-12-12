https://ria.ru/20241212/kreml-1988820285.html

Кремль: Киев отклонил предложения по обмену пленными перед Рождеством

Кремль: Киев отклонил предложения по обмену пленными перед Рождеством - РИА Новости, 12.12.2024

Кремль: Киев отклонил предложения по обмену пленными перед Рождеством

Украинская сторона отклонила предложения по обмену пленными с Россией перед Рождеством, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T14:16

2024-12-12T14:16

2024-12-12T14:21

россия

дмитрий песков

украина

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Украинская сторона отклонила предложения по обмену пленными с Россией перед Рождеством, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Судя по реакции Зеленского в социальных сетях, а также его окружения, украинская сторона отклонила все предложения Орбана", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20241212/peregovory-1988809623.html

россия

украина

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россия, дмитрий песков, украина