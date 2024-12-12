https://ria.ru/20241212/krch-1988873353.html

Образовательный кластер "Туризм и сфера услуг" появился в КЧР

Образовательный кластер "Туризм и сфера услуг" появился в КЧР - РИА Новости, 12.12.2024

Образовательный кластер "Туризм и сфера услуг" появился в КЧР

По поручению главы Карачаево-Черкесской Республики Рашида Темрезова в "Колледже индустрии питания, туризма и сервиса" открыт образовательный кластер "Туризм и... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T17:30

2024-12-12T17:30

2024-12-12T17:30

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

карачаево-черкесская республика (кчр)

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. По поручению главы Карачаево-Черкесской Республики Рашида Темрезова в "Колледже индустрии питания, туризма и сервиса" открыт образовательный кластер "Туризм и сфера услуг" в рамках федерального проекта "Профессионалитет", сообщает пресс-служба регионального правительства. "Этот проект — не просто шаг вперед, а настоящий прорыв в развитии нашей отрасли. Руководство республики стремилось создать платформу, которая станет основой для подготовки высококвалифицированных специалистов, способных формировать будущее туризма и сферы услуг в нашем регионе", – цитирует пресс-служба слова Темрезова. В рамках кластера "Колледж индустрии питания, туризма и сервиса" будет внедрять современные образовательные программы, налаживать сотрудничество с ведущими компаниями и обеспечивать практическую подготовку. Это позволит каждому участнику получить реальные навыки и знания, востребованные на рынке труда. Кластер станет важным вкладом в развитие туристической привлекательности региона и повысит качество предоставляемых услуг. Это, в свою очередь, создаст новые возможности для роста и развития не только для студентов, но и для всей индустрии. А также откроет двери для инновационных решений, которые будут способствовать улучшению сервиса и повышению удовлетворенности клиентов, говорится в сообщении. Кроме того, в рамках кластера планируется организовать различные мастер-классы, семинары и тренинги, которые позволят студентам и молодым специалистам обмениваться опытом с профессионалами отрасли. Это создаст экосистему, где знания и навыки будут передаваться от опытных наставников к будущим специалистам, что, в свою очередь, будет способствовать повышению конкурентоспособности региона на рынке туристических услуг, рассказали в пресс-службе. Там добавили, что деятельность кластера станет важным шагом к созданию качественного образовательного пространства, которое будет отвечать современным требованиям и ожиданиям как студентов, так и работодателей. Кластер позволит повысить качество предоставляемых услуг, что увеличит туристическую привлекательность региона.

https://ria.ru/20241212/kchr-1988844056.html

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рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр)