https://ria.ru/20241212/krasnoyarsk-1988866514.html

Красноярские власти выделили 200 млн рублей на объекты обращения с ТКО

Красноярские власти выделили 200 млн рублей на объекты обращения с ТКО - РИА Новости, 12.12.2024

Красноярские власти выделили 200 млн рублей на объекты обращения с ТКО

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков сообщил, что в 2025 году на обустройство мусорных площадок и приобретение контейнеров выделено 200 миллионов... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T17:01

2024-12-12T17:01

2024-12-12T17:01

михаил котюков

красноярский край

россия

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КРАСНОЯРСК, 12 дек - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков сообщил, что в 2025 году на обустройство мусорных площадок и приобретение контейнеров выделено 200 миллионов рублей, что вдвое больше, чем в текущем, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. По ее данным, об этом губернатор края Михаил Котюков сообщил во время прямой линии с жителями региона. В ходе ее работы с вопросом о наведении порядка на мусорной площадке обратилась жительница улицы 2-й Хабаровской Красноярска. Женщина рассказала, что неоднократно жаловалась на нехватку баков и плохую работу дворников, но все время получает отписки. Губернатор предположил, что проблема могла возникнуть из-за нехватки контейнеров. По словам главы региона, многие годы в крае были примерно вдвое занижены нормы накопления отходов по сравнению со среднероссийскими показателями. "В этом году краевое министерство экологии вместе с прокуратурой провели необходимую работу: старые нормативы были отменены, новые разработаны, и сейчас задача глав городов и районов - организовать необходимые контейнерные площадки. В бюджете края мы предусмотрели 200 миллионов рублей для того, чтобы помочь городам и районам приобрести контейнеры и обустроить площадки. Вывоз мусора – это уже задача региональных операторов", - сказал Котюков. Отмечается, что в 2024 году на обустройство площадок и приобретение контейнеров территориям было выделено 100 миллионов рублей. По данным пресс-службы, в 2030 году в регионах необходимо сортировать 100% коммунальных отходов, до 50% сократить их захоронение и не менее 25% использовать вторично. Для этого в крае формируется трехуровневая система, которая включит площадки накопления, объекты обращения с ТКО и предприятия по переработке. По поручению губернатора создан региональный штаб под председательством премьер-министра Сергея Верещагина, который будет координировать работу по формированию всей инфраструктуры обращения с ТКО.

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михаил котюков, красноярский край, россия