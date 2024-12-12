СМИ: полиция знала о планах президента Южной Кореи ввести военное положение
Ренхап: полиция Южной Кореи знала о планах президента ввести военное положение
© AP Photo / Ng Han GuanРяды полицейских блокируют шествие протеста к президентскому офису в Сеуле
© AP Photo / Ng Han Guan
Ряды полицейских блокируют шествие протеста к президентскому офису в Сеуле. Архивное фото
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СЕУЛ, 12 дек - РИА Новости. Специальная следственная группа полиции Южной Кореи, расследующая дело о попытке насильственного захвата власти, полагает, что руководство южнокорейской полиции заранее знало о планах президента по введению чрезвычайного военного положения и получило от него указания о захвате ключевых органов, контролирующихся оппозицией, сообщило агентство Рёнхап.
"Результаты расследования показали, что данные лица вопреки тому, что они недавно заявляли в парламенте, за несколько часов до введения чрезвычайного военного положения, встречались с президентом Юн Сок Ёлем и бывшим министром обороны Ким Ён Хёном и слышали содержание, касающееся чрезвычайного военного положения", - приводит агентство заявление полиции.
Рёнхап указывает, что глава Национального агентства полиции Чо Чжи Хо и руководитель Сеульского агентства полиции Ким Бон Сик, как стало известно, 3 декабря около 7 часов вечера, за три часа до объявления военного положения, по вызову президента Юн Сок Ёля прибыли в его место для тайных встреч в центральном районе Сеула. Там президент передал главе полиции документ в виде листа формата A4, где были перечислены органы, подлежащие захвату. По свидетельствам самого Чо Чжи Хо, в списке было 10 мест, включая здание парламента, критично настроенной по отношению к президенту государственной телерадиокомпании MBC и социологической службы "Ккот", возглавляемой известным оппозиционным журналистом Ким О Чжуном.
В среду глава Национального агентства полиции Чо Чжи Хо и руководитель Сеульского агентства полиции Ким Бон Сик уже были задержаны и помещены в следственный изолятор, их сейчас допрашивают по вопросу осуществления контроля за проходом на территорию парламента после введения военного положения. Следователи также провели обыски их кабинетов и отделов полиции, связанных с обеспечением охраны правительственных учреждений, и в службе охраны Национального собрания.
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В четверг специальная следственная группа при следственном комитете национального агентства полиции запросила у суда ордер на заключение под стражу собственных руководителей на время следствия из-за серьезности выдвигаемых против них обвинений. Кроме того, парламент Южной Кореи сегодня проголосовал за объявление импичмента Чо Чжи Хо, в связи с чем исполнение им обязанностей в качестве главы полиции было приостановлено.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на 4 декабря объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". К Национальному собранию были отправлены войска армейского спецназа, который попытался заблокировать подступы к зданию, однако значительному числу депутатов удалось заранее попасть в парламент, их сторонники не дали военным пройти внутрь, и законодатели 190 голосами из 300 единогласно приняли резолюцию, требующую от президента отменить военное положение. Позднее лидер Южной Кореи принес извинения за введение военного положения в стране и заявил, что не станет вводить его снова, а также не станет избегать политической и юридической ответственности. Южнокорейская оппозиция выдвинула обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции.