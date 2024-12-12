https://ria.ru/20241212/konstitutsiya-1988888762.html

Более 170 тысяч учеников и педагогов Подмосковья отметили День Конституции

Более 170 тысяч учеников и педагогов Подмосковья отметили День Конституции - РИА Новости, 12.12.2024

Более 170 тысяч учеников и педагогов Подмосковья отметили День Конституции

В школах и колледжах Подмосковья прошли мероприятия, посвященные Дню Конституции Российской Федерации, в них приняли участие более 170 тысяч человек, сообщила... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T18:20

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2024-12-12T18:20

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В школах и колледжах Подмосковья прошли мероприятия, посвященные Дню Конституции Российской Федерации, в них приняли участие более 170 тысяч человек, сообщила пресс-служба министерства образования Московской области. Советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями совместно с активом обучающихся организовали и провели правовые дебаты ко Дню Конституции, кинолекторий "Азбука права". Кроме того, обучающиеся приняли участие в интеллектуальной игре "Конституция моей страны", где продемонстрировали свои знания о главном законе государства и его значении для каждого гражданина. В рамках празднования также прошло коллективное творческое дело "Россия — наш дом". В пресс-службе добавили, что мероприятия, посвященные Дню Конституции, не только способствовали повышению правовой грамотности среди молодежи, но и укрепили чувство патриотизма и гражданской ответственности у участников. День Конституции Российской Федерации ежегодно отмечается 12 декабря. Главный нормативный правовой акт страны был принят всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, а позже, 19 сентября 1994 года, указом президента РФ Бориса Ельцина этот день был объявлен государственным праздником.

https://ria.ru/20241212/chay-1988884878.html

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