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В Киргизии задержали экс-главу МЧС по подозрению в коррупции - РИА Новости, 12.12.2024
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11:56 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/kirgizija-1988774987.html
В Киргизии задержали экс-главу МЧС по подозрению в коррупции
В Киргизии задержали экс-главу МЧС по подозрению в коррупции - РИА Новости, 12.12.2024
В Киргизии задержали экс-главу МЧС по подозрению в коррупции
Бывший глава МЧС и экс-губернатор Джалал-Абадской области Киргизии Султан Урманаев задержан по подозрению в коррупции, сообщает пресс-служба госкомитета... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T11:56
2024-12-12T11:56
в мире
джалал-абадская область
киргизия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БИШКЕК, 12 дек - РИА Новости. Бывший глава МЧС и экс-губернатор Джалал-Абадской области Киргизии Султан Урманаев задержан по подозрению в коррупции, сообщает пресс-служба госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики. "Сотрудниками ГКНБ в рамках расследуемого уголовного дела по подозрению в коррупции задержан экс-министр МЧС, экс-депутат Жогорку Кенеша (парламента - ред.), экс-губернатор Джалал-Абадской области У.С.И. (Урманаев Султан Исакунович - ред.)", - говорится в сообщении. Отмечается, что Урманаев, который с декабря 1995 года по апрель 1996 года был председателем правления государственного акционерного общества (ГАО) "Кыргызтрансавто", при содействии отдельных должностных лиц за счет государственных средств приобрел акции ГАО "Токчулук" и в последующем незаконно вывел в частную собственность объекты недвижимости бывшего Балыкчинского мясокомбината. В пресс-службе уточнили, что на сегодняшний день стоимость вышеуказанной недвижимости составляет 7,2 миллиона долларов. В настоящее время устанавливается причастность других лиц к коррупционной схеме и проводятся мероприятия по возврату незаконно приватизированного имущества.
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в мире, джалал-абадская область, киргизия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Джалал-Абадская область, Киргизия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Киргизии задержали экс-главу МЧС по подозрению в коррупции

Экс-глава МЧС Киргизии Урманаев задержан по подозрению в коррупции

© Фото : ГКНБ КРЗадержан экс-глава МЧС, бывший депутат парламента и губернатор Джалал-Абадской области Султан Урманаев
Задержан экс-глава МЧС, бывший депутат парламента и губернатор Джалал-Абадской области Султан Урманаев - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Фото : ГКНБ КР
Задержан экс-глава МЧС, бывший депутат парламента и губернатор Джалал-Абадской области Султан Урманаев
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БИШКЕК, 12 дек - РИА Новости. Бывший глава МЧС и экс-губернатор Джалал-Абадской области Киргизии Султан Урманаев задержан по подозрению в коррупции, сообщает пресс-служба госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики.
"Сотрудниками ГКНБ в рамках расследуемого уголовного дела по подозрению в коррупции задержан экс-министр МЧС, экс-депутат Жогорку Кенеша (парламента - ред.), экс-губернатор Джалал-Абадской области У.С.И. (Урманаев Султан Исакунович - ред.)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Урманаев, который с декабря 1995 года по апрель 1996 года был председателем правления государственного акционерного общества (ГАО) "Кыргызтрансавто", при содействии отдельных должностных лиц за счет государственных средств приобрел акции ГАО "Токчулук" и в последующем незаконно вывел в частную собственность объекты недвижимости бывшего Балыкчинского мясокомбината.
В пресс-службе уточнили, что на сегодняшний день стоимость вышеуказанной недвижимости составляет 7,2 миллиона долларов. В настоящее время устанавливается причастность других лиц к коррупционной схеме и проводятся мероприятия по возврату незаконно приватизированного имущества.
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В миреДжалал-Абадская областьКиргизияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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