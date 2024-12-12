https://ria.ru/20241212/kirgizija-1988774987.html

В Киргизии задержали экс-главу МЧС по подозрению в коррупции

В Киргизии задержали экс-главу МЧС по подозрению в коррупции - РИА Новости, 12.12.2024

В Киргизии задержали экс-главу МЧС по подозрению в коррупции

Бывший глава МЧС и экс-губернатор Джалал-Абадской области Киргизии Султан Урманаев задержан по подозрению в коррупции, сообщает пресс-служба госкомитета... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T11:56

2024-12-12T11:56

2024-12-12T11:56

в мире

джалал-абадская область

киргизия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БИШКЕК, 12 дек - РИА Новости. Бывший глава МЧС и экс-губернатор Джалал-Абадской области Киргизии Султан Урманаев задержан по подозрению в коррупции, сообщает пресс-служба госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики. "Сотрудниками ГКНБ в рамках расследуемого уголовного дела по подозрению в коррупции задержан экс-министр МЧС, экс-депутат Жогорку Кенеша (парламента - ред.), экс-губернатор Джалал-Абадской области У.С.И. (Урманаев Султан Исакунович - ред.)", - говорится в сообщении. Отмечается, что Урманаев, который с декабря 1995 года по апрель 1996 года был председателем правления государственного акционерного общества (ГАО) "Кыргызтрансавто", при содействии отдельных должностных лиц за счет государственных средств приобрел акции ГАО "Токчулук" и в последующем незаконно вывел в частную собственность объекты недвижимости бывшего Балыкчинского мясокомбината. В пресс-службе уточнили, что на сегодняшний день стоимость вышеуказанной недвижимости составляет 7,2 миллиона долларов. В настоящее время устанавливается причастность других лиц к коррупционной схеме и проводятся мероприятия по возврату незаконно приватизированного имущества.

https://ria.ru/20240323/kirgiziya-1935255169.html

джалал-абадская область

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в мире, джалал-абадская область, киргизия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)