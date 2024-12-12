https://ria.ru/20241212/khinshteyn-1988926172.html

Хинштейн не стал обещать курским переселенцам списание всех кредитов

Хинштейн не стал обещать курским переселенцам списание всех кредитов - РИА Новости, 12.12.2024

Хинштейн не стал обещать курским переселенцам списание всех кредитов

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время прямой линии не стал давать обещаний переселенцам относительно полного списания кредитов, отметив... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T22:30

2024-12-12T22:30

2024-12-12T22:30

курская область

александр хинштейн

общество

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КУРСК, 12 дек - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время прямой линии не стал давать обещаний переселенцам относительно полного списания кредитов, отметив необходимость взвешенного подхода к решению данной сложной финансовой проблемы. На прямую линию с врио губернатора Курской области обратилась женщина, которая сообщила, что брала кредиты для обустройства своего дома, но сейчас, потеряв всё, заявила, что "не хочет платить за воздух". Она попросила губернатора рассмотреть возможность списания переселенцам кредитов. "И все граждане, которые были вынуждены покинуть свои дома из зоны отселения, из числа населённых пунктов, которые в этот перечень попали, — им вводятся кредитные каникулы. А вот дальше надо уже смотреть, каким образом эту проблему решать. Потому что кредитные каникулы — это отсрочка, это не погашение за тебя долга. И тут, извините, я понимаю, что хочется всё и сразу, но, простите, здесь тоже, мне кажется, нужно быть несколько более, как бы правильно сказать, — относиться к этому с каким-то пониманием", - сказал Хинштейн. Хинштейн объяснил, что банки работают с привлеченными средствами вкладчиков, поэтому списание кредитов потребует дополнительных источников финансирования. Он напомнил о значительных государственных затратах на компенсации, аренду жилья и выдачу сертификатов взамен утраченного имущества.

https://ria.ru/20241212/khinshteyn-1988923974.html

https://ria.ru/20241212/kursk-1988924205.html

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курская область, александр хинштейн, общество