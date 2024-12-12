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Возвращаться в курское приграничье пока небезопасно, заявил Хинштейн
Возвращаться в курское приграничье пока небезопасно, заявил Хинштейн - РИА Новости, 12.12.2024
Возвращаться в курское приграничье пока небезопасно, заявил Хинштейн
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в ответ на вопросы жителей приграничья заявил, что возвращаться туда пока небезопасно. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T22:12
2024-12-12T22:12
2024-12-12T22:12
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александр хинштейн
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КУРСК, 12 дек – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в ответ на вопросы жителей приграничья заявил, что возвращаться туда пока небезопасно. В ходе прямой линии Хинштейна в четверг было озвучено, что покинувшие свои дома в приграничье и проживающие в ПВР люди волнуются о том, как скоро они смогут вернуться домой. "Сейчас возвращаться туда, конечно же, небезопасно", - сказал Хинштейн. Он отметил, что восстановление территорий и возвращение туда людей будет возможно только после полного освобождения курской земли от ВСУ. Пятого декабря президент РФ Владимир Путин по просьбе главы Курской области Алексея Смирнова досрочно прекратил его полномочия и назначил Хинштейна врио губернатора. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 40 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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россия, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Возвращаться в курское приграничье пока небезопасно, заявил Хинштейн
Хинштейн заявил, что вернуться в приграничье можно будет после его освобождения