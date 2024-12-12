https://ria.ru/20241212/khinshteyn-1988920773.html

На прямой линии с Хинштейном произошла хакерская атака

На прямой линии с Хинштейном произошла хакерская атака - РИА Новости, 12.12.2024

На прямой линии с Хинштейном произошла хакерская атака

Прямую линию с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном атаковали хакеры, жители региона не могли дозвониться, сообщила во время прямого эфира... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T21:25

2024-12-12T21:25

2024-12-12T21:25

курская область

александр хинштейн

россия

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КУРСК, 12 дек – РИА Новости. Прямую линию с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном атаковали хакеры, жители региона не могли дозвониться, сообщила во время прямого эфира ведущая. "Прямо сейчас нашу прямую линию в Курской области штурмуют хакеры. И вот у нас поступают вопросы о том, что невозможно дозвониться. Техническая группа подсказывает, что это связано с тем, что хакерская атака прямо сейчас происходит на нашу прямую линию. Специалисты уже работают над этим", – сказала ведущая. Также, по ее словам, ответы на вопросы, которые не получится озвучить, будут даны в письменном виде.

https://ria.ru/20241210/kursk-1988512913.html

курская область

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курская область, александр хинштейн, россия