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На прямой линии с Хинштейном произошла хакерская атака
На прямой линии с Хинштейном произошла хакерская атака - РИА Новости, 12.12.2024
На прямой линии с Хинштейном произошла хакерская атака
Прямую линию с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном атаковали хакеры, жители региона не могли дозвониться, сообщила во время прямого эфира... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T21:25
2024-12-12T21:25
2024-12-12T21:25
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александр хинштейн
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КУРСК, 12 дек – РИА Новости. Прямую линию с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном атаковали хакеры, жители региона не могли дозвониться, сообщила во время прямого эфира ведущая. "Прямо сейчас нашу прямую линию в Курской области штурмуют хакеры. И вот у нас поступают вопросы о том, что невозможно дозвониться. Техническая группа подсказывает, что это связано с тем, что хакерская атака прямо сейчас происходит на нашу прямую линию. Специалисты уже работают над этим", – сказала ведущая. Также, по ее словам, ответы на вопросы, которые не получится озвучить, будут даны в письменном виде.
https://ria.ru/20241210/kursk-1988512913.html
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курская область, александр хинштейн, россия
Курская область, Александр Хинштейн, Россия
На прямой линии с Хинштейном произошла хакерская атака
Прямую линию с врио курского губернатора Хинштейном атаковали хакеры