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Темрезов: 12 агроклассов успешно функционируют в КЧР - РИА Новости, 12.12.2024
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Карачаево-Черкесская Республика
 
15:38 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/kchr-1988844056.html
Темрезов: 12 агроклассов успешно функционируют в КЧР
Темрезов: 12 агроклассов успешно функционируют в КЧР - РИА Новости, 12.12.2024
Темрезов: 12 агроклассов успешно функционируют в КЧР
Двенадцать профильных классов для будущих аграриев открылись и успешно функционируют на базе общеобразовательных организаций во всех городских округах и... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T15:38
2024-12-12T15:38
карачаево-черкесская республика
россия
рашид темрезов
карачаево-черкесская республика (кчр)
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Двенадцать профильных классов для будущих аграриев открылись и успешно функционируют на базе общеобразовательных организаций во всех городских округах и муниципальных районах Карачаево-Черкесии, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Рашид Темрезов. Первый агрокласс открылся в Кубине в ноябре текущего года. Реализация важного для Карачаево-Черкесии обучения в агрономической сфере стало возможным благодаря федеральной программе "Аграрный класс", разработанной по инициативе президента России Владимира Путина. "В агроклассах уже знакомятся со сферой сельского хозяйства, получают базовое аграрное образование, а также закрепляют теоретические знания на практике 200 школьников республики. Обучение проводится для учащихся с 5 по 11 классы. Впереди ребят ждет не просто обучение, а по-настоящему увлекательное погружение в агросферу. С этой целью мы подготовили для юных аграриев экскурсии по агропромышленным предприятиям республики, мастер-классы, а также создали возможность для проведения и защиты собственных исследовательских работ", – написал Темрезов. Он добавил, что для достижения поставленных президентом России задач в сфере АПК необходимо ориентироваться на укрепление технологических возможностей отрасли, а также подготовку высококвалифицированных кадров. "Именно поэтому профориентация среди школьников по вовлечению их в одну из важнейших сфер нашей республики - сельское хозяйство, продолжится и в следующем году. Всего к 2030 году планируем открыть 150 классов аграрного направления", – отметил Темрезов.
https://ria.ru/20240914/kchr-1972699223.html
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россия, рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр)
Карачаево-Черкесская Республика, Россия, Рашид Темрезов, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
Темрезов: 12 агроклассов успешно функционируют в КЧР

В Карачаево-Черкесии до 2030 года планируется открыть 150 агрономических классов

© Фото : пресс-служба главы Карачаево-Черкесской РеспубликиДвенадцать агроклассов появились в Карачаево-Черкесии
Двенадцать агроклассов появились в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Фото : пресс-служба главы Карачаево-Черкесской Республики
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Двенадцать профильных классов для будущих аграриев открылись и успешно функционируют на базе общеобразовательных организаций во всех городских округах и муниципальных районах Карачаево-Черкесии, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Рашид Темрезов.
Первый агрокласс открылся в Кубине в ноябре текущего года.
© Фото : пресс-служба главы Карачаево-Черкесской РеспубликиДвенадцать агроклассов появились в Карачаево-Черкесии
Двенадцать агроклассов появились в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Фото : пресс-служба главы Карачаево-Черкесской Республики
Двенадцать агроклассов появились в Карачаево-Черкесии
Реализация важного для Карачаево-Черкесии обучения в агрономической сфере стало возможным благодаря федеральной программе "Аграрный класс", разработанной по инициативе президента России Владимира Путина.
"В агроклассах уже знакомятся со сферой сельского хозяйства, получают базовое аграрное образование, а также закрепляют теоретические знания на практике 200 школьников республики. Обучение проводится для учащихся с 5 по 11 классы. Впереди ребят ждет не просто обучение, а по-настоящему увлекательное погружение в агросферу. С этой целью мы подготовили для юных аграриев экскурсии по агропромышленным предприятиям республики, мастер-классы, а также создали возможность для проведения и защиты собственных исследовательских работ", – написал Темрезов.
Он добавил, что для достижения поставленных президентом России задач в сфере АПК необходимо ориентироваться на укрепление технологических возможностей отрасли, а также подготовку высококвалифицированных кадров.
"Именно поэтому профориентация среди школьников по вовлечению их в одну из важнейших сфер нашей республики - сельское хозяйство, продолжится и в следующем году. Всего к 2030 году планируем открыть 150 классов аграрного направления", – отметил Темрезов.
Ярмарка достижений народного хозяйства в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
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Карачаево-Черкесская РеспубликаРоссияРашид ТемрезовКарачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
 
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