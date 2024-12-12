https://ria.ru/20241212/kchr-1988844056.html

Темрезов: 12 агроклассов успешно функционируют в КЧР

Темрезов: 12 агроклассов успешно функционируют в КЧР - РИА Новости, 12.12.2024

Темрезов: 12 агроклассов успешно функционируют в КЧР

Двенадцать профильных классов для будущих аграриев открылись и успешно функционируют на базе общеобразовательных организаций во всех городских округах и... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T15:38

2024-12-12T15:38

2024-12-12T15:38

карачаево-черкесская республика

россия

рашид темрезов

карачаево-черкесская республика (кчр)

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Двенадцать профильных классов для будущих аграриев открылись и успешно функционируют на базе общеобразовательных организаций во всех городских округах и муниципальных районах Карачаево-Черкесии, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Рашид Темрезов. Первый агрокласс открылся в Кубине в ноябре текущего года. Реализация важного для Карачаево-Черкесии обучения в агрономической сфере стало возможным благодаря федеральной программе "Аграрный класс", разработанной по инициативе президента России Владимира Путина. "В агроклассах уже знакомятся со сферой сельского хозяйства, получают базовое аграрное образование, а также закрепляют теоретические знания на практике 200 школьников республики. Обучение проводится для учащихся с 5 по 11 классы. Впереди ребят ждет не просто обучение, а по-настоящему увлекательное погружение в агросферу. С этой целью мы подготовили для юных аграриев экскурсии по агропромышленным предприятиям республики, мастер-классы, а также создали возможность для проведения и защиты собственных исследовательских работ", – написал Темрезов. Он добавил, что для достижения поставленных президентом России задач в сфере АПК необходимо ориентироваться на укрепление технологических возможностей отрасли, а также подготовку высококвалифицированных кадров. "Именно поэтому профориентация среди школьников по вовлечению их в одну из важнейших сфер нашей республики - сельское хозяйство, продолжится и в следующем году. Всего к 2030 году планируем открыть 150 классов аграрного направления", – отметил Темрезов.

https://ria.ru/20240914/kchr-1972699223.html

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Ольга Фомченкова

россия, рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр)