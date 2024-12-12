Темрезов: 12 агроклассов успешно функционируют в КЧР
В Карачаево-Черкесии до 2030 года планируется открыть 150 агрономических классов
© Фото : пресс-служба главы Карачаево-Черкесской РеспубликиДвенадцать агроклассов появились в Карачаево-Черкесии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Двенадцать профильных классов для будущих аграриев открылись и успешно функционируют на базе общеобразовательных организаций во всех городских округах и муниципальных районах Карачаево-Черкесии, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Рашид Темрезов.
Первый агрокласс открылся в Кубине в ноябре текущего года.
© Фото : пресс-служба главы Карачаево-Черкесской РеспубликиДвенадцать агроклассов появились в Карачаево-Черкесии
Двенадцать агроклассов появились в Карачаево-Черкесии
Реализация важного для Карачаево-Черкесии обучения в агрономической сфере стало возможным благодаря федеральной программе "Аграрный класс", разработанной по инициативе президента России Владимира Путина.
"В агроклассах уже знакомятся со сферой сельского хозяйства, получают базовое аграрное образование, а также закрепляют теоретические знания на практике 200 школьников республики. Обучение проводится для учащихся с 5 по 11 классы. Впереди ребят ждет не просто обучение, а по-настоящему увлекательное погружение в агросферу. С этой целью мы подготовили для юных аграриев экскурсии по агропромышленным предприятиям республики, мастер-классы, а также создали возможность для проведения и защиты собственных исследовательских работ", – написал Темрезов.
Он добавил, что для достижения поставленных президентом России задач в сфере АПК необходимо ориентироваться на укрепление технологических возможностей отрасли, а также подготовку высококвалифицированных кадров.
"Именно поэтому профориентация среди школьников по вовлечению их в одну из важнейших сфер нашей республики - сельское хозяйство, продолжится и в следующем году. Всего к 2030 году планируем открыть 150 классов аграрного направления", – отметил Темрезов.
Главные достижения народного хозяйства региона представили в КЧР
14 сентября, 15:07