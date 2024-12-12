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Эксперт оценил последствия экономической войны между США и Канадой - РИА Новости, 12.12.2024
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17:43 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/kanada-1988875479.html
Эксперт оценил последствия экономической войны между США и Канадой
Эксперт оценил последствия экономической войны между США и Канадой - РИА Новости, 12.12.2024
Эксперт оценил последствия экономической войны между США и Канадой
Канада сама столкнется со сложностями, если прекратит экспорт нефти в США из-за высоких пошлин, инфраструктуры недостаточно, чтобы перенаправить достаточные... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T17:43
2024-12-12T17:43
экономика
цены на нефть
сша
канада
китай
дональд трамп
игорь юшков
фонд национальной энергетической безопасности
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Канада сама столкнется со сложностями, если прекратит экспорт нефти в США из-за высоких пошлин, инфраструктуры недостаточно, чтобы перенаправить достаточные объемы на другие рынки, заявил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Глава провинции Онтарио Даг Форд заявил, что Канада может прекратить поставки энергоносителей в США, если избранный президент Дональд Трамп введет пошлины в 25% на канадские товары, сообщило в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс. Форд подчеркнул, что Канада готова применить все возможные меры, в том числе отключение энергоснабжения для США. "Канадцам ту нефть, которую они не поставят в США, если до этого дойдет, тоже деть-то особо некуда... Чтобы такие объемы вывести на мировой рынок и куда-то отправить вместо США, нужна дополнительная инфраструктура. Лишних нефтепроводов у канадцев сейчас нет. Строить их нужно годами. Инвестировать тоже довольно большие суммы", - сказал эксперт, отметив, что помимо этого на территории Канады сложно что-то построить из-за невозможности договориться с коренными народами. Он подчеркнул, что США также будет сложно без канадской нефти, ведь они и так ввели санкции против российского и венесуэльского сырья, могут еще больше ужесточить их по иранскому "черному золоту". Это повысит конкуренцию с Европой за ближневосточную нефть. Заменить канадскую тяжелую, сернистую нефть своей добычей США также не смогут, так как американская сланцевая нефть гораздо легче, почти как газовый конденсат, объяснил Юшков. Таким образом, Канаде в случае отказа поставлять нефть в США придется сокращать добычу, что на какое-то время повысит цены - пока страны ОПЕК+ не компенсируют дефицит, добавил эксперт. Трамп не раз сообщал, что намерен повысить пошлины на продукцию из КНР и других стран. Ранее он пообещал прибавить 10% к пошлинам на товары из Китая. Кроме того, Трамп заявил, что с 20 января, после вступления в должность, подпишет указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады.
https://ria.ru/20241203/tramp-1987013513.html
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экономика, цены на нефть, сша, канада, китай, дональд трамп, игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности, опек, в мире
Экономика, Цены на нефть, США, Канада, Китай, Дональд Трамп, Игорь Юшков, Фонд национальной энергетической безопасности, ОПЕК, В мире
Эксперт оценил последствия экономической войны между США и Канадой

Аналитик Юшков: у Канады будут трудности, если она прекратит экспорт нефти в США

© AP Photo / Hasan JamaliДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Hasan Jamali
Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Канада сама столкнется со сложностями, если прекратит экспорт нефти в США из-за высоких пошлин, инфраструктуры недостаточно, чтобы перенаправить достаточные объемы на другие рынки, заявил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Глава провинции Онтарио Даг Форд заявил, что Канада может прекратить поставки энергоносителей в США, если избранный президент Дональд Трамп введет пошлины в 25% на канадские товары, сообщило в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс. Форд подчеркнул, что Канада готова применить все возможные меры, в том числе отключение энергоснабжения для США.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Трамп предложил Трюдо включить Канаду в состав США, пишет Fox News
3 декабря, 08:59
"Канадцам ту нефть, которую они не поставят в США, если до этого дойдет, тоже деть-то особо некуда... Чтобы такие объемы вывести на мировой рынок и куда-то отправить вместо США, нужна дополнительная инфраструктура. Лишних нефтепроводов у канадцев сейчас нет. Строить их нужно годами. Инвестировать тоже довольно большие суммы", - сказал эксперт, отметив, что помимо этого на территории Канады сложно что-то построить из-за невозможности договориться с коренными народами.
Он подчеркнул, что США также будет сложно без канадской нефти, ведь они и так ввели санкции против российского и венесуэльского сырья, могут еще больше ужесточить их по иранскому "черному золоту". Это повысит конкуренцию с Европой за ближневосточную нефть. Заменить канадскую тяжелую, сернистую нефть своей добычей США также не смогут, так как американская сланцевая нефть гораздо легче, почти как газовый конденсат, объяснил Юшков.
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Трамп пригрозил Мексике и Канаде пошлинами в 25 процентов за наркотрафик
26 ноября, 03:38
Таким образом, Канаде в случае отказа поставлять нефть в США придется сокращать добычу, что на какое-то время повысит цены - пока страны ОПЕК+ не компенсируют дефицит, добавил эксперт.
Трамп не раз сообщал, что намерен повысить пошлины на продукцию из КНР и других стран. Ранее он пообещал прибавить 10% к пошлинам на товары из Китая. Кроме того, Трамп заявил, что с 20 января, после вступления в должность, подпишет указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады.
Оттава - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Оттава пригрозила Трампу ответом на введение пошлин на канадские товары
10 декабря, 06:38
 
ЭкономикаЦены на нефтьСШАКанадаКитайДональд ТрампИгорь ЮшковФонд национальной энергетической безопасностиОПЕКВ мире
 
 
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