https://ria.ru/20241212/kadyrov-1988871500.html
Кадыров назвал День Конституции символом стабильности
Кадыров назвал День Конституции символом стабильности - РИА Новости, 12.12.2024
Кадыров назвал День Конституции символом стабильности
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал День Конституции символом государственности, стабильности и процветания России. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T17:24
2024-12-12T17:24
2024-12-12T17:24
россия
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
день конституции
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ГРОЗНЫЙ, 12 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал День Конституции символом государственности, стабильности и процветания России. "Сегодня страна отмечает одну из самых главных исторических и основополагающих дат – День Конституции Российской Федерации. Этот праздник - символ нашей государственности, стабильности и процветания обширной и многонациональной России. За 31 год Конституция РФ доказала свою жизнеспособность и остаётся надёжным фундаментом для развития нашего общества. Она является гарантом единства и целостности страны", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Он вспомнил, что первый президент Чечни Ахмат-хаджи Кадыров называл Конституцию паспортом субъекта и государства, он боролся за основы конституционного строя, которые наделили жителей республики одинаковыми правами и обязанностями со всеми остальными гражданами России, отметил Кадыров. "Я с удовольствием поздравляю всех жителей нашей великой родины с Днём Конституции! Искренне желаю, чтобы основной закон страны всегда был надёжным щитом для её граждан, а Россия — страной мира, стабильности и процветания! С праздником вас", - добавил Кадыров.
https://ria.ru/20241212/putin-1988855226.html
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россия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), день конституции
Россия, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), День Конституции
Кадыров назвал День Конституции символом стабильности
Кадыров назвал День Конституции символом государственности и процветания
ГРОЗНЫЙ, 12 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал День Конституции символом государственности, стабильности и процветания России.
"Сегодня страна отмечает одну из самых главных исторических и основополагающих дат – День Конституции Российской Федерации. Этот праздник - символ нашей государственности, стабильности и процветания обширной и многонациональной России
. За 31 год Конституция РФ доказала свою жизнеспособность и остаётся надёжным фундаментом для развития нашего общества. Она является гарантом единства и целостности страны", - написал Кадыров
в своем Telegram-канале.
Он вспомнил, что первый президент Чечни Ахмат-хаджи Кадыров называл Конституцию паспортом субъекта и государства, он боролся за основы конституционного строя, которые наделили жителей республики одинаковыми правами и обязанностями со всеми остальными гражданами России, отметил Кадыров.
"Я с удовольствием поздравляю всех жителей нашей великой родины с Днём Конституции! Искренне желаю, чтобы основной закон страны всегда был надёжным щитом для её граждан, а Россия — страной мира, стабильности и процветания! С праздником вас", - добавил Кадыров.