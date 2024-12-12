Рейтинг@Mail.ru
Кадыров назвал День Конституции символом стабильности - РИА Новости, 12.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:24 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/kadyrov-1988871500.html
Кадыров назвал День Конституции символом стабильности
Кадыров назвал День Конституции символом стабильности - РИА Новости, 12.12.2024
Кадыров назвал День Конституции символом стабильности
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал День Конституции символом государственности, стабильности и процветания России. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T17:24
2024-12-12T17:24
россия
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
день конституции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988753847_0:228:2776:1790_1920x0_80_0_0_49b77dfc8e18023a5ef38d17446d09ab.jpg
ГРОЗНЫЙ, 12 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал День Конституции символом государственности, стабильности и процветания России. "Сегодня страна отмечает одну из самых главных исторических и основополагающих дат – День Конституции Российской Федерации. Этот праздник - символ нашей государственности, стабильности и процветания обширной и многонациональной России. За 31 год Конституция РФ доказала свою жизнеспособность и остаётся надёжным фундаментом для развития нашего общества. Она является гарантом единства и целостности страны", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Он вспомнил, что первый президент Чечни Ахмат-хаджи Кадыров называл Конституцию паспортом субъекта и государства, он боролся за основы конституционного строя, которые наделили жителей республики одинаковыми правами и обязанностями со всеми остальными гражданами России, отметил Кадыров. "Я с удовольствием поздравляю всех жителей нашей великой родины с Днём Конституции! Искренне желаю, чтобы основной закон страны всегда был надёжным щитом для её граждан, а Россия — страной мира, стабильности и процветания! С праздником вас", - добавил Кадыров.
https://ria.ru/20241212/putin-1988855226.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988753847_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d89bcecc71259ba0fcd2ae4c86b450a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), день конституции
Россия, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), День Конституции
Кадыров назвал День Конституции символом стабильности

Кадыров назвал День Конституции символом государственности и процветания

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГРОЗНЫЙ, 12 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал День Конституции символом государственности, стабильности и процветания России.
"Сегодня страна отмечает одну из самых главных исторических и основополагающих дат – День Конституции Российской Федерации. Этот праздник - символ нашей государственности, стабильности и процветания обширной и многонациональной России. За 31 год Конституция РФ доказала свою жизнеспособность и остаётся надёжным фундаментом для развития нашего общества. Она является гарантом единства и целостности страны", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он вспомнил, что первый президент Чечни Ахмат-хаджи Кадыров называл Конституцию паспортом субъекта и государства, он боролся за основы конституционного строя, которые наделили жителей республики одинаковыми правами и обязанностями со всеми остальными гражданами России, отметил Кадыров.
"Я с удовольствием поздравляю всех жителей нашей великой родины с Днём Конституции! Искренне желаю, чтобы основной закон страны всегда был надёжным щитом для её граждан, а Россия — страной мира, стабильности и процветания! С праздником вас", - добавил Кадыров.
Речь Путина перед вручением наград в Кремле - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Путин поздравил россиян с Днем Конституции
Вчера, 16:21
 
РоссияРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)День Конституции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала