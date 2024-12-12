https://ria.ru/20241212/kadyrov-1988722087.html

Над Грозным сбили украинский беспилотник

Над Грозным сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 12.12.2024

Над Грозным сбили украинский беспилотник

Над казарменными зданиями спецполка полиции в Грозном сбит беспилотник, легкие ранения получили четыре бойца караула, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T03:19

2024-12-12T03:19

2024-12-12T09:09

грозный

происшествия

рамзан кадыров

россия

специальная военная операция на украине

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Над казарменными зданиями спецполка полиции в Грозном сбит беспилотник, легкие ранения получили четыре бойца караула, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале."Сегодня в 00:55 в Грозном над казарменными зданиями специального полка полиции имени Героя России А. А. Кадырова МВД по ЧР был сбит беспилотник. Серьезно никто не пострадал. Легкие ранения получили четыре бойца караула. Дежуривший личный состав в это время находился в защищенных от подобных атак помещениях", — написал он.Кадыров добавил, что сдетонировавший в воздухе БПЛА повредил кровлю и выбил стекла, упавшие фрагменты вызвали небольшой пожар, который быстро потушили. Он отметил, что каких-либо серьезных повреждений здание не получило."Не удивлюсь, если украинское нацистское командование громко отчитается перед своими западными хозяевами о колоссальных результатах грандиозной спецоперации. Смысл подобной жалкой акции только в этом", — заметил глава Чечни.По его словам, подобные попытки "только укрепляют веру в победу и желание поскорее расправиться с врагом". Кадыров также сообщил, что резерв из 84 тысяч добровольцев и бойцов подразделений из Чеченской Республики готов выдвинуться на передовую по первому приказу.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20241212/zapad-1988720649.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Последствия атаки беспилотника в Грозном Беспилотник атаковал казарму спецполка полиции в Грозном 2024-12-12T03:19 true PT0M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

грозный, происшествия, рамзан кадыров, россия, чеченская республика (чечня)