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Израиль закупит пять ракетных кораблей "Решеф" - РИА Новости, 12.12.2024
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18:47 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/izrail-1988891667.html
Израиль закупит пять ракетных кораблей "Решеф"
Израиль закупит пять ракетных кораблей "Решеф" - РИА Новости, 12.12.2024
Израиль закупит пять ракетных кораблей "Решеф"
Министерство обороны Израиля заключило договор с крупным израильским судостроительным предприятием Israel Shipyards на покупку пяти ракетных кораблей "Решеф" на РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T18:47
2024-12-12T18:47
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Министерство обороны Израиля заключило договор с крупным израильским судостроительным предприятием Israel Shipyards на покупку пяти ракетных кораблей "Решеф" на сумму около 780 миллионов долларов, сообщила в четверг пресс-служба израильского ведомства. "Генеральный директор Министерства обороны Израиля Эяль Замир утвердил сегодня (четверг) в Тель-Авиве договор о закупке, согласно которому министерство обороны приобретёт у Israel Shipyards пять современных ракетных кораблей "Решеф" общей стоимостью около 780 миллионов долларов", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что Israel Shipyards будет поставлять новые корабли и необходимые для них запчасти в течение шести лет. В сделке также предусмотрена возможность дальнейшего сотрудничества по истечении срока договора. Отмечается, что корветы "Решеф" заменят корабли "Нирит", которые были в эксплуатации ВМС Израиля около сорока лет. Корветы "Решеф" были разработаны в сотрудничестве с ВМС Израиля и включают в себя "передовые системы вооружения израильской оборонной промышленности".
https://ria.ru/20241128/izrail-1986253361.html
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в мире, израиль, тель-авив
В мире, Израиль, Тель-Авив
Израиль закупит пять ракетных кораблей "Решеф"

Минобороны Израиля закупит пять ракетных кораблей "Решеф" на 780 млн долларов

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Министерство обороны Израиля заключило договор с крупным израильским судостроительным предприятием Israel Shipyards на покупку пяти ракетных кораблей "Решеф" на сумму около 780 миллионов долларов, сообщила в четверг пресс-служба израильского ведомства.
"Генеральный директор Министерства обороны Израиля Эяль Замир утвердил сегодня (четверг) в Тель-Авиве договор о закупке, согласно которому министерство обороны приобретёт у Israel Shipyards пять современных ракетных кораблей "Решеф" общей стоимостью около 780 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе добавили, что Israel Shipyards будет поставлять новые корабли и необходимые для них запчасти в течение шести лет. В сделке также предусмотрена возможность дальнейшего сотрудничества по истечении срока договора.
Отмечается, что корветы "Решеф" заменят корабли "Нирит", которые были в эксплуатации ВМС Израиля около сорока лет. Корветы "Решеф" были разработаны в сотрудничестве с ВМС Израиля и включают в себя "передовые системы вооружения израильской оборонной промышленности".
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