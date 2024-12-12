https://ria.ru/20241212/izrail-1988821067.html
ЦАХАЛ опровергла сообщения о продвижении в направлении Дамаска
ЦАХАЛ опровергла сообщения о продвижении в направлении Дамаска - РИА Новости, 12.12.2024
ЦАХАЛ опровергла сообщения о продвижении в направлении Дамаска
Армия Израиля не планирует продвигаться в направлении Дамаска после взятия под контроль буферной зоны на Голанских высотах на границе с Сирией, заявил РИА... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T14:17
2024-12-12T14:17
2024-12-12T14:17
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Армия Израиля не планирует продвигаться в направлении Дамаска после взятия под контроль буферной зоны на Голанских высотах на границе с Сирией, заявил РИА Новости арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи. "По этому вопросу распространяются новости, но мы их опровергли. Можно сказать, что Израиль недалеко от Дамаска, так как он находится в буферной зоне и на некоторых оборонительных позициях, и эти районы ближе к Дамаску, чем определённые израильские границы… Но Израиль не продвигается к Дамаску",- сказал Адраи.
https://ria.ru/20241211/siriya-1988483215.html
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в мире, израиль, дамаск (город), сирия, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Израиль, Дамаск (город), Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024
ЦАХАЛ опровергла сообщения о продвижении в направлении Дамаска
ЦАХАЛ: Израиль не планирует продвигаться по направлению от Голан к Дамаску