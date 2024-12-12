https://ria.ru/20241212/izhevsk-1988916166.html

Бречалов: в оружейном заводе в Ижевске разместят научно-культурный центр

Бречалов: в оружейном заводе в Ижевске разместят научно-культурный центр - РИА Новости, 12.12.2024

Бречалов: в оружейном заводе в Ижевске разместят научно-культурный центр

В главном корпусе оружейного завода в Ижевске в рамках реконструкции разместят научно-культурный центр с лабораториями, выставочными залами и шоурумами... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T20:45

2024-12-12T20:45

2024-12-12T20:45

удмуртская республика

удмуртская республика (удмуртия)

александр бречалов

ижевск

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УФА, 12 дек - РИА Новости. В главном корпусе оружейного завода в Ижевске в рамках реконструкции разместят научно-культурный центр с лабораториями, выставочными залами и шоурумами технологических компаний, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. "В 2019 году вместе с жителями города мы определили концепцию — как реконструировать главный корпус Оружейного завода. Было решено разместить здесь научно-культурный центр. В октябре 2021 года заказали изыскательские работы, чтобы определить, возможно ли это. Получили заключение — здание восстановить можно", - написал Бречалов в своем Telegram-канале. Он рассказал, что в 2023-2024 провели комплекс противоаварийных мер: усилили лестницы, фундамент, участки перекрытий, а летом восстановили заводскую башню, запустили часы. "Для того, чтобы начать работы на всём объекте, нам нужна проектно-сметная документация. Общая площадь здания больше 9 тысяч кв.м, территории – 21 тысяча кв.м. плюс нужно будет реорганизовать подъездные пути. Для того чтобы начать делать ПСД, нужно было оформить предложения горожан в концепцию и разработать проект редевелопмента. Мы объявили конкурс на разработку, провели его при спонсорской поддержке. Победитель определен", - добавил Бречалов. По его словам, главная смысловая часть проекта – это музей инженерной мысли. В комплексе предполагаются научные лаборатории, выставочные залы, зал-трансформер для конференций, кинопоказов и театральных постановок, шоурумы технологических компаний, коворкинг, кафе, книжные магазины. "Теперь следующий шаг – составление эскиза, и будем определять источник финансирования на разработку ПСД. Проект сложный и ответственный — объект культурного наследия и главный символ Ижевска. Будем искать для реализации следующей стадии проектной документации компанию, имеющую соответствующие лицензии и опыт", - отметил глава региона. В его пресс-службе рассказали, что 11 декабря под председательством вице-премьера Удмуртии Романа Ефимова, на которого возложены обязанности председателя правительства республике, в Ижевске состоялось финальное заседание жюри открытого всероссийского конкурса на разработку концепции редевелопмента главного корпуса Ижевского оружейного завода. По итогам конкурса был выбран победитель – это консорциум организаций "АБ ХВОЯ", "АБ ХОРА", Urban Context и НИиПИ "Спецреставрация". Второе и третье места заняли индивидуальные участники - компания "Даль" и Архитектурное бюро "Студия 44", информируют власти региона. О том, как в дальнейшем будет вестись работа с главным корпусом, рассказал советник главы Удмуртской Республики Вячеслав Правдзинский. "По представленным материалам примерная стоимость работ составляет 7,5 – 8 миллиардов рублей. Это значительная сумма, поэтому нужно развивать прилегающую территорию для того, чтобы проект был окупаемым. Поэтому сейчас нужно определить, в каких границах мы будем работать с этим объектом, какие дополнительные объекты необходимо включить для того, чтобы эта территория комплексно развивалась", - приводятся в сообщении пресс-службы его слова. "Конкурс был объявлен 17 июля 2024 года по инициативе фонда развития города Ижевска и проходил при поддержке правительства Удмуртской Республики, администрации Ижевска и федерального девелопера "Железно". Участниками стали в общей сложности 39 компаний из шести регионов (Башкортостан, Воронежская область, Дагестан, Москва, Санкт-Петербург и Удмуртия)", - добавили в пресс-службе.

удмуртская республика (удмуртия)

ижевск

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удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов, ижевск