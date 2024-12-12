Италия выразила готовность участвовать в миротворческой миссии на Украине
Крозетто: Италия готова принять участие в миротворческой миссии на Украине
© iStock.com / Kathrine AndiФлаг Украины
© iStock.com / Kathrine Andi
Флаг Украины. Архивное фото
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РИМ, 12 дек – РИА Новости. Италия готова принять участие в "миротворческой миссии" на Украине и выполнять аналогичные задачи в Ливане и секторе Газа, заявил глава минобороны страны Гуидо Крозетто.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со своей стороны, заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
В четверг в Мадриде проходит встреча министров обороны ряда европейских и североафриканских стран, в которой принимает участие глава итальянского военного ведомства.
В среду издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Польши Дональд Туск в четверг обсудят развертывание миротворческих сил на Украине после окончания конфликта.
После конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля 2024 года Макрон заявлял, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта он вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Слова Макрона о возможной отправке войск на Украину подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В то же время агрессивную риторику Макрона поддержали представители прибалтийских государств, а также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия", которое "абсолютно не в интересах этих стран".
Запад продолжает накачивать Киев оружием. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него.