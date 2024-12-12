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В Италии сочли преждевременным обсуждение отправки миротворцев на Украину
В Италии сочли преждевременным обсуждение отправки миротворцев на Украину - РИА Новости, 12.12.2024
В Италии сочли преждевременным обсуждение отправки миротворцев на Украину
Обсуждение отправки миротворцев на Украину является преждевременным, считает глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T21:16
2024-12-12T21:16
2024-12-12T21:16
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гуидо крозетто
эммануэль макрон
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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РИМ, 12 дек – РИА Новости. Обсуждение отправки миротворцев на Украину является преждевременным, считает глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни. "Преждевременно думать о какой-либо инициативе. Главы государств и правительств дадут оценку, но теперь давайте посмотрим, закончится ли война и когда", - заявил Таяни журналистам в Берлине, подчеркнув, что достигнутый на Украине мир "должен быть справедливым". Слова министра привело агентство Nova. Также в четверг глава Минобороны страны Гуидо Крозетто заявил, что Италия могла бы принять участие в миротворческой миссии на Украине и готова к аналогичным задачам в Ливане и секторе Газа. Накануне издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Польши Дональд Туск в четверг обсудят развертывание миротворческих сил на Украине после окончания конфликта. В ноябре пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый "миротворческий контингент" численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения, заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
https://ria.ru/20241212/voyska-1988848690.html
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в мире, украина, италия, россия, антонио таяни, гуидо крозетто, эммануэль макрон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Италия, Россия, Антонио Таяни, Гуидо Крозетто, Эммануэль Макрон, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
В Италии сочли преждевременным обсуждение отправки миротворцев на Украину
Глава МИД Италии Таяни: обсуждать отправку миротворцев на Украину преждевременно